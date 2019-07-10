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РИА Новости

СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена

10:31
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПоезд в Московском метрополитене
Поезд в Московском метрополитене
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Поезд в Московском метрополитене. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении в особо крупном размере у столичного метрополитена. Об этом сообщила старший помощник руководителя главного СУ СК по Москве Юлия Иванова.
По данным следствия, в 2013-2014 годы неустановленные лица из числа сотрудников АО "Триада-Холдинг" похитили деньги, выделенные на ликвидацию течи в одном из перегонов.
Также возбуждено дело о халатности против работников метрополитена, допустивших пропажу средств.
По словам Ивановой, нарушения удалось выявить благодаря совместной работе следователей и представителей ГУП "Московский метрополитен".
В пресс-службе ГУП рассказали РИА Новости, что заинтересованы в объективном и всестороннем расследовании.
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Следственный комитет РФМосковский метрополитенПроисшествия
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