СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении в особо крупном размере у столичного метрополитена. Об этом сообщила старший помощник руководителя главного СУ СК по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, в 2013-2014 годы неустановленные лица из числа сотрудников АО "Триада-Холдинг" похитили деньги, выделенные на ликвидацию течи в одном из перегонов.

Также возбуждено дело о халатности против работников метрополитена, допустивших пропажу средств.

По словам Ивановой, нарушения удалось выявить благодаря совместной работе следователей и представителей ГУП "Московский метрополитен".