Под Белгородом при столкновении микроавтобуса с грузовиком погиб человек

ВОРОНЕЖ, 10 июл - РИА Новости. Один человек погиб, шестеро получили травмы в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком в Белгородской области, сообщил в среду РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Информация о ДТП в Яковлевском городском округе на 633-м километре трассы Москва-Крым поступила спасателям в 03.05 мск среды. По данным управления МЧС, столкнулись КамАЗ и микроавтобус Volkswagen Transporter.

"Один человек погиб - пассажир Volkswagen. Шесть пострадавших. Все они были в микроавтобусе. Водитель КамАЗа не пострадал", - сказал собеседник агентства.