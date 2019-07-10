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РИА Новости

Под Белгородом при столкновении микроавтобуса с грузовиком погиб человек

10:23
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ВОРОНЕЖ, 10 июл - РИА Новости. Один человек погиб, шестеро получили травмы в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком в Белгородской области, сообщил в среду РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Информация о ДТП в Яковлевском городском округе на 633-м километре трассы Москва-Крым поступила спасателям в 03.05 мск среды. По данным управления МЧС, столкнулись КамАЗ и микроавтобус Volkswagen Transporter.
"Один человек погиб - пассажир Volkswagen. Шесть пострадавших. Все они были в микроавтобусе. Водитель КамАЗа не пострадал", - сказал собеседник агентства.
По его словам, всего в микроавтобусе находились семь человек, детей среди них нет. Все пострадавшие госпитализированы.
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