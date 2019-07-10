В России создали станцию, позволяющую видеть РЛС врага за 30 километров

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) предлагает на экспорт носимую малогабаритную станцию радиотехнической разведки, способную обнаруживать и пеленговать источники радиоизлучения на расстоянии до 30 километров, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ростеха.

Впервые станция представлена в ходе IX Международного военно-морского салона, проходящего в Санкт-Петербурге с 10 по 14 июля.

"Прибор для радиоэлектронного мониторинга предназначен для оснащения личного состава спецподразделений и позволяет обнаруживать и пеленговать источники радиоизлучения на расстоянии до 30 км. Станция 1Л65Э, разработанная НИИ "Вектор" (входит в "Росэлектронику"), позволяет в боевой обстановке определить, работает ли в зоне проведения операции радар (тактический, мобильный или стратегический), и где именно он находится", - сказали в Ростехе.

Как сообщил генеральный директор НИИ "Вектор" Сергей Скорых, использование станции повышает выживаемость спецподразделения при проведении любых видов специальных операций за счет вскрытия системы радиоэлектронного слежения противника. "Технические характеристики и компоновка изделия могут адаптироваться в соответствии с потребностями конкретных заказчиков. Благодаря этим качествам станция обладает большим потенциалом в рамках военно-технического сотрудничества", - сказал он.

Прибор автоматически анализирует параметры источников радиоизлучения, определяет их тип и самостоятельно ведет базу данных обнаруженных сигнатур, включающую до 900 различных образцов сигналов. При этом вес станции составляет всего 6 кг, она устойчива к физическим воздействиям и может применяться даже десантными подразделениями. Комплект из трех аккумуляторных батарей обеспечивает автономную работу прибора на протяжении суток.