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РИА Новости

В России создали станцию, позволяющую видеть РЛС врага за 30 километров

10:14
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) предлагает на экспорт носимую малогабаритную станцию радиотехнической разведки, способную обнаруживать и пеленговать источники радиоизлучения на расстоянии до 30 километров, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ростеха.
Впервые станция представлена в ходе IX Международного военно-морского салона, проходящего в Санкт-Петербурге с 10 по 14 июля.
"Прибор для радиоэлектронного мониторинга предназначен для оснащения личного состава спецподразделений и позволяет обнаруживать и пеленговать источники радиоизлучения на расстоянии до 30 км. Станция 1Л65Э, разработанная НИИ "Вектор" (входит в "Росэлектронику"), позволяет в боевой обстановке определить, работает ли в зоне проведения операции радар (тактический, мобильный или стратегический), и где именно он находится", - сказали в Ростехе.
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"Большой потенциал". Военный эксперт рассказал о новой РЛС "Тропа"В России создали радиолокационную станцию "Тропа", которую нельзя засечь с воздуха. Военный эксперт Вадим Козюлин в эфире радио Sputnik отметил, что станция найдет применение и в военной, и в гражданской сфере.
Как сообщил генеральный директор НИИ "Вектор" Сергей Скорых, использование станции повышает выживаемость спецподразделения при проведении любых видов специальных операций за счет вскрытия системы радиоэлектронного слежения противника. "Технические характеристики и компоновка изделия могут адаптироваться в соответствии с потребностями конкретных заказчиков. Благодаря этим качествам станция обладает большим потенциалом в рамках военно-технического сотрудничества", - сказал он.
Прибор автоматически анализирует параметры источников радиоизлучения, определяет их тип и самостоятельно ведет базу данных обнаруженных сигнатур, включающую до 900 различных образцов сигналов. При этом вес станции составляет всего 6 кг, она устойчива к физическим воздействиям и может применяться даже десантными подразделениями. Комплект из трех аккумуляторных батарей обеспечивает автономную работу прибора на протяжении суток.
Станция способна обнаруживать источники радиотехнических сигналов и фиксировать их параметры в широкой полосе частот от 0,15 ГГц до 18,0 ГГц, а также определять направление на них с точностью до 5 градусов. Важной особенностью изделия является возможность объединения трех действующих станций в единую информационную сеть, что позволяет повысить точность определения координат источников излучения противника.
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22 мая 2018, 11:33
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РостехРоссияБезопасность
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