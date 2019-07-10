В Совфеде прокомментировали призыв снести памятник Победы под Прохоровкой

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Атаки на историческое прошлое России усиливаются, заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, комментируя призыв журналиста немецкой газеты снести памятник погибшим в бою под Прохоровкой.
Ведущий редактор исторического раздела немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле, возведенный в память о погибших в танковом сражении в этом месте в июле 1943 года. По мнению журналиста, никакого крупного боя там не было.
По словам Косачева, в последнее время в Германии чаще говорят о Второй мировой войне без чувства вины, при этом обесценивая вклад России в победу.
"Что ж, в преддверии юбилея Великой Победы для нас очень важный сигнал: атаки на прошлое не только не прекратились, а, наоборот, усиливаются. Ибо наши визави руководствуются тезисом еще одного известного британца: "Кто управляет прошлым — тот управляет будущим, кто управляет настоящим, управляет прошлым", - написал сенатор в Facebook.
Он считает, что "мейнстримные западные СМИ" действуют именно по такому принципу, они "взялись за прошлое, чтобы управлять будущим", где РФ не будет победителем во Второй мировой.