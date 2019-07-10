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РИА Новости

Песков опроверг сообщения об инциденте с кортежем Путина в Екатеринбурге

10:13
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о девушке якобы перебегавшей дорогу во время движения кортежа президента в Екатеринбурге рассказал детали визита.
Газета "Коммерсант" сообщила, что когда кортеж президента уже отъехал от здания УРФУ, к нему бросилась девочка, президент якобы вышел из своей машины и помог ей.
"Все не совсем так. На встрече со студентами одна из девушек действительно почти упала в обморок, просто перенервничала, и потом врачи президентские ей помогли, и она пришла в себя. И отдельно президент остановился, чтобы поговорить с горожанами. Вот как было на самом деле", - сказал Песков РИА Новости.
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинЕкатеринбургРоссияОбщество
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