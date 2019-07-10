Песков опроверг сообщения об инциденте с кортежем Путина в Екатеринбурге

"Все не совсем так. На встрече со студентами одна из девушек действительно почти упала в обморок, просто перенервничала, и потом врачи президентские ей помогли, и она пришла в себя. И отдельно президент остановился, чтобы поговорить с горожанами. Вот как было на самом деле", - сказал Песков РИА Новости.