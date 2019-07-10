В Крыму три человека погибли в ДТП

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Три человека, в том числе два несовершеннолетних пассажира легкового автомобиля, погибли в ночь на среду в ДТП на трассе "Таврида" в районе Феодосии, еще один несовершеннолетний пассажир травмирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД по региону.