В Крыму три человека погибли в ДТП

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Три человека, в том числе два несовершеннолетних пассажира легкового автомобиля, погибли в ночь на среду в ДТП на трассе "Таврида" в районе Феодосии, еще один несовершеннолетний пассажир травмирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД по региону.
"10 июля года около 2 часов ночи на автодороге "Таврида" в районе города Феодосии произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека, в том числе два несовершеннолетних пассажира, еще один несовершеннолетний получил телесные повреждения", - сообщили в пресс-службе.
По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai, двигаясь в направлении города Керчи со стороны города Белогорска, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения перед приближающимся грузовым автомобилем. Водитель и два пассажира погибли на месте, еще один несовершеннолетний пассажир получил травмы и госпитализирован, сообщили в ведомстве.
На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции, проводится проверка всех обстоятельств происшествия.