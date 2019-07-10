Как немцы отреагировали на призыв снести памятник под Прохоровкой

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали призыв снести Памятник Победы на Прохоровском поле, высказанное в Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали призыв снести Памятник Победы на Прохоровском поле, высказанное в статье журналиста Свена Феликса Келлерхоффа.

В своем материале автор издания настаивает на том, что никакого крупного боя у Прохоровки якобы не было, а Красная армия не одержала в битве победу. В качестве доказательств автор приводит изыскания немецкого военного историка, полковника бундесвера в отставке Карла-Хайнца Фризера, а также британского исследователя Бена Уитли, который обнаружил в одном из американских архивов аэрофотосъемку поля боя под Прохоровкой, сделанную немецкой авиацией.

"На самом деле 186 немецких боевых машин сражались против 672 советских; вечером того же дня потери составили около 235 танков у Красной Армии и 5 у вермахта", - утверждает журналист.

Однако многие читатели отметили, что хотя данные о потерях разнятся в зависимости от источника, они никак не отменяют огромный подвиг солдат. Комментаторы указали на то, что автор явно плохо понимает значение мемориалов и памятников.

"Памятник, вероятно, в большей степени увековечивает память людей, погибших в этой катастрофе", - пишет пользователь под ником Good News

"Как бы то ни было, мы многим обязаны советской армии, поскольку этому безумию, этой войне был положен конец ... Без советской армии этого могло и не случиться", - Ute G.

"СПАСИБО КРАСНОЙ АРМИИ и спасибо союзникам за освобождение от немецко-фашистского террора. Оставьте памятники в покое", - написал michaim

"Установка памятника Победы объясняется тем, что погибшие были частью победоносной Красной Армии, и каждый театр военных действий был или должен быть увековечен", - подчеркнул Klaus Keller

"В русской песне об этой победе поется "Праздник со слезами на глазах". За эту победу заплатили очень дорого, и это делает ее особенно ценной для России", - заключил WO-Leser W.

Сражение под Прохоровкой

Бой под Прохоровкой — противостояние между частями вермахта и советскими войсками в ходе оборонительной фазы Курской битвы. Оно произошло 12 июля 1943 года на южном фасе Курской дуги в полосе Воронежского фронта.

Ни одной из сторон не удалось достичь целей, поставленных на 12 июля: немцы не смогли захватить Прохоровку, прорвать оборону Красной армии и выйти на оперативный простор, а советские войска не справились с задачей окружить группировку противника.