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РИА Новости

Площадь лесного пожара в Магаданской области достигла 13 гектаров

09:50
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЛесной пожар
Лесной пожар
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Лесной пожар. Архивное фото
МАГАДАН, 10 июл - РИА Новости, Людмила Щербакова. Губернатор Магаданской области Сергей Носов в среду дал поручение в кратчайшие сроки потушить пожар в лесной зоне в Северо-Эвенском округе региона, где горит 13 гектаров, сообщает правительство Колымы.
"Губернатор Магаданской области Сергей Носов поручил специальным службам не допустить распространение огня и его приближения к населенному пункту, а также задействовать все необходимые силы и средства для тушения пожара. В настоящее время эвенское подразделение МЧС направило на локализацию возгорания тринадцать пожарных, вездеход и пожарную машину. Привлечены местные жители", - говорится в сообщении.
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Поясняется, что лес горит на берегу реки Гарманда в трех километрах от окружного центра – поселка Эвенск. Русло реки создает преграду пожару.
"В настоящее время возгорание находится под контролем спасателей. По предварительным данным пожар охватил 13 гектаров леса. В основном там тлеет торф. Это весьма заболоченная территория и из-за этого возникают некоторые сложности, есть сильный ветер. Обычно в это время в Эвенске возгорания не происходят. Предварительная причина пожара – деятельность местных жителей", - цитирует правительство региона руководителя региональной "Авиалесоохраны" Александра Черняева.
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