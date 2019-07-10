Площадь лесного пожара в Магаданской области достигла 13 гектаров

МАГАДАН, 10 июл - РИА Новости, Людмила Щербакова. Губернатор Магаданской области Сергей Носов в среду дал поручение в кратчайшие сроки потушить пожар в лесной зоне в Северо-Эвенском округе региона, где горит 13 гектаров, сообщает правительство Колымы.

"Губернатор Магаданской области Сергей Носов поручил специальным службам не допустить распространение огня и его приближения к населенному пункту, а также задействовать все необходимые силы и средства для тушения пожара. В настоящее время эвенское подразделение МЧС направило на локализацию возгорания тринадцать пожарных, вездеход и пожарную машину. Привлечены местные жители", - говорится в сообщении.

Поясняется, что лес горит на берегу реки Гарманда в трех километрах от окружного центра – поселка Эвенск. Русло реки создает преграду пожару.