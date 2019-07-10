В "Роскосмосе" вслед за беспилотным трамваем показали беспилотный трактор

Прототип беспилотного трактора на международной промышленной выставке "ИННОПРОМ-2019" в Екатеринбурге

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Научно-производственное объединение автоматики (предприятие "Роскосмоса") представило прототип беспилотного трактора на международной промышленной выставке ИННОПРОМ 2019 в Екатеринбурге, говорится в пресс-релизе предприятия.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин анонсировал создание беспилотного "медицинского" трамвая "Челябинский метеор" в сотрудничестве с компанией "Инвитро". Изготавливать его предполагается на Усть-Катавском вагоностроительном заводе (еще одно предприятие "Роскосмоса"). Вслед за беспилотным трамваем последовала презентация трактора.

"На беспилотном прототипе трактора отсутствуют привычные органы управления – в нем нет кабины, руля и педалей. Во время движения машина автономна и способна определять собственную локацию на местности за счет установки нескольких систем разработки НПО автоматики", - говорится в сообщении на сайте предприятия.

За движение отвечает специальный контроллер, который получает со спутника необходимую информацию для построения маршрута и обрабатывает ее.

""Электронный мозг" самостоятельно принимает решения и способен обучаться в процессе работы, накапливая знания. Искусственный интеллект машины обеспечивает ее безопасное движение по траектории с оптимальными скоростями", - сообщает предприятие.

"Глазами" трактора служат специальные камеры с функцией точного вождения – машинное зрение определяет препятствия и строит траекторию движения сельхозтехники. Беспилотный трактор работает в связке с системой коррекции спутникового сигнала, которая обеспечивает точность до 10 сантиметров, отмечает НПО автоматики.