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РИА Новости

В "Роскосмосе" вслед за беспилотным трамваем показали беспилотный трактор

09:46
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© Фото : Роскосмос Прототип беспилотного трактора на международной промышленной выставке "ИННОПРОМ-2019" в Екатеринбурге
Прототип беспилотного трактора на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019 в Екатеринбурге
© Фото : Роскосмос
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Научно-производственное объединение автоматики (предприятие "Роскосмоса") представило прототип беспилотного трактора на международной промышленной выставке ИННОПРОМ 2019 в Екатеринбурге, говорится в пресс-релизе предприятия.
Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин анонсировал создание беспилотного "медицинского" трамвая "Челябинский метеор" в сотрудничестве с компанией "Инвитро". Изготавливать его предполагается на Усть-Катавском вагоностроительном заводе (еще одно предприятие "Роскосмоса"). Вслед за беспилотным трамваем последовала презентация трактора.
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"На беспилотном прототипе трактора отсутствуют привычные органы управления – в нем нет кабины, руля и педалей. Во время движения машина автономна и способна определять собственную локацию на местности за счет установки нескольких систем разработки НПО автоматики", - говорится в сообщении на сайте предприятия.
За движение отвечает специальный контроллер, который получает со спутника необходимую информацию для построения маршрута и обрабатывает ее.
""Электронный мозг" самостоятельно принимает решения и способен обучаться в процессе работы, накапливая знания. Искусственный интеллект машины обеспечивает ее безопасное движение по траектории с оптимальными скоростями", - сообщает предприятие.
"Глазами" трактора служат специальные камеры с функцией точного вождения – машинное зрение определяет препятствия и строит траекторию движения сельхозтехники. Беспилотный трактор работает в связке с системой коррекции спутникового сигнала, которая обеспечивает точность до 10 сантиметров, отмечает НПО автоматики.
РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает стратегическим информационным партнером международной промышленной выставки ИННОПРОМ 2019, которая будет проходить до 11 июля в "Екатеринбург-ЭКСПО".
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ИННОПРОМ-2019РоскосмосДмитрий РогозинРоссияЭкономика
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