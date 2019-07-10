Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-10T09:44Z
https://ria.ru/20190710/1556371441.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152857/48/1528574863_0:317:3078:2048_1036x0_80_0_0_423c26b6449c2c3bdb4d9a3a21ea559e.jpg
РИА Новости

В Крыму призвали ООН обсудить блокаду полуострова со стороны Украины

09:44
429
© РИА Новости / Алексей Лебедев / Перейти в фотобанкВид на набережную города Судака
Вид на набережную города Судака
© РИА Новости / Алексей Лебедев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Представители Крыма призвали Генассамблею ООН рассмотреть на очередной сессии в отдельном порядке вопрос блокады Крыма со стороны Украины и дать ей принципиальную международную оценку, сообщил РИА Новости член Общественной палаты РФ, глава региональной болгарской национально-культурной автономии республики Иван Абажер.
Крымчане, в составе российской делегации, принимают участие в 41-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ), которая проходит в Женеве.
"На заседании в СПЧ мы призвали ООН рассмотреть на очередной сессии проблему, затрагивающую жизненно важные права более двух миллионов крымчан граждан России. Вопрос водной блокады Крыма требует особого вмешательства и принципиальной международной оценки. Украины лишала крымского населения пресной воды Северо-Крымского канала, пытаясь спровоцировать в регионе гуманитарную и экологическую катастрофу", - сказал РИА Новости Абажер.
По его словам, международное сообщество уже как пять лет закрывает глаза на вопиющие нарушения прав крымчан со стороны Украины.
Вид на Гурзуф
31 мая, 21:19
Госдума оценит ущерб Крыма от пребывания в составе Украины
"Мы считаем форменным геноцидом со стороны киевского режима лишение населения Крыма пресной воды", - сказал общественник.
Кроме того, по его словам, украинское государство продолжает преследования крымчан по политическим мотивам, а также ограничивает их свободу передвижения.
"Ограничение свободы передвижения ведет к невозможности воссоединения семей, посещение родственников в Украине, так как люди могут быть подвергнуты уголовному преследованию, если их политические взгляды не совпадают с официальной политикой киевского режима. Мы призываем ООН положить конец ненавистнической политике киевских властей, развязанной против Крыма", - сказал Абажер.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота в Киеве. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. В Москве многократно отмечали, что крымчане сделали выбор в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
6 июня, 04:21
В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
1710000
Обсудить 0
КрымООНУкраинаВ мире
Рекомендуем
Государственный военно-исторический музей-заповедник Прохоровское поле.
Как немцы отреагировали на призыв снести памятник под Прохоровкой
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский
Опрос показал, чего украинцы ждут от Зеленского
Олег Морозов
В Совфеде оценили призыв снести памятник павшим в бою под Прохоровкой
Президент Украины Владимир Зеленский
Почти 70% украинцев положительно оценивают Зеленского, показал опрос
Лента
новостей
В Иране поприветствовали усилия Франции по сохранению СВПД
Президент Украины Владимир Зеленский
Украинцы подали петицию с просьбой провести парад на День независимости
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко рассказала, кому выгодно обострение ситуации в Грузии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Турция задействует С-400 при нападении на нее, заявил Эрдоган
В Крыму три человека погибли в ДТП
В России создали станцию, позволяющую видеть РЛС врага за 30 километров
Лесной пожар
Площадь лесного пожара в Магаданской области достигла 13 гектаров
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков опроверг сообщения об инциденте с кортежем Путина в Екатеринбурге
Девушка в гамаке
Названы зарубежные страны — лидеры по поисковым запросам россиян
Два самолета ВВС Катара столкнулись в воздухе
Белый дом в Вашингтоне
Белый дом пригрозил наложить вето на проект военного бюджета
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:41Саакашвили назвал сообщения о драке с пенсионеркой "бандитской пропагандой"
10:40Россия готова к гармоничным отношениям с Грузией, заявил Косачев
10:35Матвиенко назвала антироссийские выступления в Грузии провокацией
10:33Турция продолжит бурение в водах Кипра, несмотря на реакцию Евросоюза
10:31Минсельхоз разработал законопроект об экологически чистой продукции
10:31СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена
10:23Под Белгородом при столкновении микроавтобуса с грузовиком погиб человек
10:22Матвиенко рассказала, кому выгодно обострение ситуации в Грузии
10:18Падалка присоединился к кругосветному полету через полюса Земли
10:15В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:15В Росприроднадзоре рассказали, как изменилась структура мусора за 25 лет
10:14В ДНР заявили о 22 нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки
10:14В России создали станцию, позволяющую видеть РЛС врага за 30 километров
10:13В Совфеде прокомментировали призыв снести памятник Победы под Прохоровкой
10:13Совфед досрочно прекратил полномочия челябинского сенатора Ирины Гехт
10:13Песков опроверг сообщения об инциденте с кортежем Путина в Екатеринбурге
10:07Начальник полиции на Кубани присвоил часть премий подчиненных
10:06В Крыму три человека погибли в ДТП
10:00Турция задействует С-400 при нападении на нее, заявил Эрдоган
10:00Как немцы отреагировали на призыв снести памятник под Прохоровкой
Лента новостейМолния