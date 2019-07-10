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РИА Новости

Почти 70% украинцев положительно оценивают Зеленского, показал опрос

09:41
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CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Почти 70% жителей Украины положительно воспринимают президента Владимира Зеленского как политика, столько же негативно относятся к бывшему главе государства Петру Порошенко, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международными институтом социологии (КМИС).
Ранее, 19 июня, социологическая группа "Рейтинг" публиковала результаты опроса, согласно которым половина жителей Украины отметили, что довольны деятельностью президента Зеленского. Порошенко и его политическая команда возглавляют антирейтинг политиков на Украине, за его партию "Европейская солидарность", по данным разных соцопросов, не проголосовали бы 44-52% украинских избирателей.
Согласно таблице, представленной в опросе на сайте КМИС, 67,8% жителей Украины позитивно оценивают Зеленского как политика, 17% относятся к нему нейтрально, 8% - негативно. Еще 7,1% не смогли определиться с ответом.
В таблице также указано, что 70,9% жителей Украины отметили, что они негативно оценивают политическую деятельность Порошенко. Противоположного мнения - 12,7% респондентов, относятся нейтрально - 13,4% и еще 3% не определились с ответом.
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Опрос проводился с 25 июня по 7 июля 2019 года на всей территории Украины за исключением неподконтрольных Киеву частей Донбасса. Опрошено 2004 респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,3%.
Вскоре после инаугурации Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Ряд депутатов от "Народного фронта" и Радикальной партии не согласились с этим решением и обжаловали его в Конституционном суде. Большая палата КС Украины признала это дело неотложным, судьи должны принять решение до конца июня. Украинские эксперты считают, что суд не станет идти на конфликт с президентом и отменять его указ. Однако, по их мнению, если КС все же решится на это, то страну ждет глубокий политический кризис. Досрочные выборы наиболее выгодны партии Зеленского "Слуга народа", которая по итогам голосования может получить от 30% до 50% голосов и самостоятельно сформировать большинство.
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