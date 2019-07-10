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РИА Новости
Культура

Умер актер Рип Торн

09:40
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© REUTERS / Lucas JacksonАмериканский актер Рип Торн
Американский актер Рип Торн
© REUTERS / Lucas Jackson
Американский актер Рип Торн. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Американский актер Рип Торн (настоящее имя - Элмор Руал Торн-младший), получивший премию "Эмми" за роль в сериале "Шоу Ларри Сандерса", скончался в США в возрасте 88 лет, сообщает телеканал NBC со ссылкой на его пресс-атташе.
Актер ушел из жизни в своем доме в городе Лейквилл, штат Коннектикут. Причина смерти не называется.
За свою 60-летнюю карьеру на телевидении и в кино Рип Торн сыграл в нескольких десятках фильмов и сериалов. Наибольшую известность ему принесли такие картины, как "Царь царей" (1961), "Сладкоголосая птица юности" (1962), "Кросс-Крик" (1983), за роль в которой он был номинирован на премию Оскар как лучший актер второго плана. На премию "Эмми" Рип Торн номинировался девять раз, в 1996 году он получил награду за роль в сериале "Шоу Ларри Сандерса". Торн также снимался в таких известных фильмах, как "Люди в черном" и "Люди в черном-2".
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