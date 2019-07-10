Умер актер Рип Торн

За свою 60-летнюю карьеру на телевидении и в кино Рип Торн сыграл в нескольких десятках фильмов и сериалов. Наибольшую известность ему принесли такие картины, как "Царь царей" (1961), "Сладкоголосая птица юности" (1962), "Кросс-Крик" (1983), за роль в которой он был номинирован на премию Оскар как лучший актер второго плана. На премию "Эмми" Рип Торн номинировался девять раз, в 1996 году он получил награду за роль в сериале "Шоу Ларри Сандерса". Торн также снимался в таких известных фильмах, как "Люди в черном" и "Люди в черном-2".