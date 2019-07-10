Магаданцы хотят оспорить запрет кормить голубей

МАГАДАН, 10 июл - РИА Новости, Людмила Щербакова. Жительница Магадана Юлия Хабарова обратилась в прокуратуру города с просьбой выяснить, правомерен ли запрет мэрии столицы Колымы на кормление голубей в общественных местах, сообщила РИА Новости в среду сама Хабарова.

Ранее мэрия Магадана ввела запрет на кормление голубей в общественных местах. В городе установили предупреждающие о возможном штрафе таблички. Мэр Магадана Юрий Гришан заявил, что птицы портят клумбы, загаживают скамейки и памятники. Сейчас Магадан отмечает свой девяностолетний юбилей, и в дни празднования муниципалитет активно занимается благоустройством.

"Люди всю жизнь кормили и голубей, и чаек. То есть, всех. И плохого в этом абсолютно ничего нет. Прежде всего это добрые дела, у нас, насколько я знаю, добрые дела еще никто не отменял, никто не запрещал. Да, я обратилась в прокуратуру с просьбой разобраться в правомочности действий мэрии", - рассказала Хабарова.

Магаданские зоозащитники также готовят обращение в прокуратуру, они считают, что мэрия не имеет никаких правомочий для подобных запретов, рассказала РИА Новости руководитель региональной общественной организации "Зооспас" Анастасия Павлова.

"Какой такой закон они используют, где сказано, что нельзя кормить птиц? Главная цель – уничтожение мусора и антисанитарии достигнута не будет. Потому что, во-первых, это решается другими методами, это создание комфортной окружающей среды. Это санитарные такие мероприятия, как своевременная уборка помоек, оснащение мусорных баков крышками. И тогда, в принципе, эта проблема решится сама собой", - заявила Павлова.

Мэрия Магадана ссылается на Правила благоустройства, которые запрещают мусорить, сообщил РИА Новости в среду мэр города Юрий Гришан.