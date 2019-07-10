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РИА Новости

Магаданцы хотят оспорить запрет кормить голубей

09:35
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГолуби
Голуби
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Голуби. Архивное фото
МАГАДАН, 10 июл - РИА Новости, Людмила Щербакова. Жительница Магадана Юлия Хабарова обратилась в прокуратуру города с просьбой выяснить, правомерен ли запрет мэрии столицы Колымы на кормление голубей в общественных местах, сообщила РИА Новости в среду сама Хабарова.
Ранее мэрия Магадана ввела запрет на кормление голубей в общественных местах. В городе установили предупреждающие о возможном штрафе таблички. Мэр Магадана Юрий Гришан заявил, что птицы портят клумбы, загаживают скамейки и памятники. Сейчас Магадан отмечает свой девяностолетний юбилей, и в дни празднования муниципалитет активно занимается благоустройством.
"Люди всю жизнь кормили и голубей, и чаек. То есть, всех. И плохого в этом абсолютно ничего нет. Прежде всего это добрые дела, у нас, насколько я знаю, добрые дела еще никто не отменял, никто не запрещал. Да, я обратилась в прокуратуру с просьбой разобраться в правомочности действий мэрии", - рассказала Хабарова.
Магаданские зоозащитники также готовят обращение в прокуратуру, они считают, что мэрия не имеет никаких правомочий для подобных запретов, рассказала РИА Новости руководитель региональной общественной организации "Зооспас" Анастасия Павлова.
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"Какой такой закон они используют, где сказано, что нельзя кормить птиц? Главная цель – уничтожение мусора и антисанитарии достигнута не будет. Потому что, во-первых, это решается другими методами, это создание комфортной окружающей среды. Это санитарные такие мероприятия, как своевременная уборка помоек, оснащение мусорных баков крышками. И тогда, в принципе, эта проблема решится сама собой", - заявила Павлова.
Мэрия Магадана ссылается на Правила благоустройства, которые запрещают мусорить, сообщил РИА Новости в среду мэр города Юрий Гришан.
"Вот сейчас вы бумажку бросите или окурок, вас имеют право привлечь к ответственности за нарушение правил. Вы мусорите в городе. То же самое с зерном и хлебом. Я прошу, если кто-то любит птичек, пожалуйста. Можно разводить у себя дома. В клетках, в огородах там можно. Курочек развести, голубятни можно развести. Там красиво, наверное, но превращать город в большую голубятню неправильно", - сказал Гришан.
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МагаданОбщество
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