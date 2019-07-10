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РИА Новости

Турецкие ВВС нейтрализовали 15 членов РПК на севере Ирака

09:35
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АНКАРА, 10 июл – РИА Новости. ВВС Турции нейтрализовали 15 членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в ходе операции "Лапа" (Pençe) на севере Ирака, сообщило министерство обороны страны в среду.
Минобороны Турции объявило в конце мая о начале масштабной операции "Лапа" на севере Ирака против РПК
"В ходе операции "Лапа" был нанесены авиаудары по принадлежащим сепаратистской террористической организации РПК укрытиям и складам оружия в районе Хафтанин на севере Ирака. Нейтрализованы 15 террористов", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства.
После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около 1 тысячи военных и полицейских, а также около 500 гражданских.
По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.
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