Турецкие ВВС нейтрализовали 15 членов РПК на севере Ирака

АНКАРА, 10 июл – РИА Новости. ВВС Турции нейтрализовали 15 членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в ходе операции "Лапа" (Pençe) на севере Ирака, сообщило министерство обороны страны в среду.

Минобороны Турции объявило в конце мая о начале масштабной операции "Лапа" на севере Ирака против РПК

"В ходе операции "Лапа" был нанесены авиаудары по принадлежащим сепаратистской террористической организации РПК укрытиям и складам оружия в районе Хафтанин на севере Ирака. Нейтрализованы 15 террористов", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около 1 тысячи военных и полицейских, а также около 500 гражданских.