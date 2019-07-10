У станции МЦК "Лихоборы" и платформы "НАТИ" ведут работы по благоустройству

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Работы по комплексному благоустройству ведутся на севере Москвы в рамках интеграции станции МЦК "Лихоборы" и платформы "НАТИ", сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства и благоустройства Москвы.

"На севере Москвы Комплексом городского хозяйства ведутся работы по благоустройству территорий в рамках интеграции станций МЦК "Лихоборы" и платформы "НАТИ". Площадь территории выполнения работ - более 5 гектар, а её протяженность составляет 2 километра" - цитирует пресс-служба слова заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Отмечается, что в рамках работ предусмотрено создание комфортной пешеходной зоны для местных жителей и обустройство площадок для отдыха. В настоящее время начаты работы по демонтажу покрытий и старого бордюрного камня.

"Приведут в порядок и тротуары. Их покрытие будет как асфальтобетонным, так и плиточным. Общая площадь покрытий составит порядка 30 тысяч квадратных метров. Асфальт на проезжей части также заменят. Его площадь составит почти 2 тысячи квадратных метров. Для автомобилистов устроят парковочные карманы. А для тех, кто пользуется общественным транспортом, будут установлены современные остановочные павильоны", - добавили в пресс-службе.

По словам Бирюкова, на территории, прилегающей к станциям, установят порядка 120 новых фонарей и уличных торшеров. В зоне благоустройства разобьют более 20 тысяч метров газона, а осенью высадят деревья и кустарники. Он добавил, что для удобства москвичей установят удобные скамейки, красивые цветочные вазоны. Предусмотрены также удобные пандусы для маломобильных групп населения.

В пресс-службе напомнили, что до начала работ территория, прилегающая к станциям "Лихоборы" и "НАТИ", находилась в запущенном состоянии: покрытие проезжей части и тротуаров было в трещинах, бордюрный камень отсутствовал, парковки были хаотичными, а мест отдыха для пешеходов и вовсе не было.