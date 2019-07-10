Китайский эксперт назвал цену на Aurus Senat Sedan разумной

ПЕКИН, 10 июн – РИА Новости. Озвученная цена на Aurus Senat Sedan в 18 миллионов рублей достаточно разумная, исходя из технических характеристик и запросов потенциальных статусных покупателей, заявил РИА Новости специалист в области автомобильной промышленности, инженер по техническому контролю американской автомобилестроительной компании Chrysler Чжан Янь.

Как ранее РИА Новости сообщили в Минпромторге РФ, точная цена на Aurus Senat Sedan для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, предварительно она будет около 18 миллионов рублей.

"Если исходить с точки зрения цены, то примерно 2 миллиона юаней (18 миллионов рублей) - достаточно разумная цена, для категории покупателей, заинтересованных в приобретении этого автомобиля, помимо качества и характеристик важным фактором является то, что он такой же, как у президента России. Ввиду этого, основными потенциальными покупателями могут стать лидеры дружественных государств, состоятельные люди из Азии и с Ближнего Востока", - отметил эксперт.

Он отметил, что "цена (автомобиля такого класса – ред.) не может быть слишком низкой, так как в этом случае будет крайне сложно отразить тот почетный статус, который стремятся подчеркнуть клиенты, заинтересованные в покупке этого автомобиля".

Эксперт отметил, что внешний облик и внутренняя отделка автомобиля стали удачной комбинацией европейской элегантности и русского характера, что делает Aurus Senat Sedan в полной мере подходящим для высокопоставленных лиц автомобилем.