Разработчик назвал основную проблему создания анаэробной установки

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Проблема в создании воздухонезависимой (анаэробной) энергетической установки заключается сегодня в отсутствии решения по утилизации тепла при производстве водорода на борту подводной лодки, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Крыловского государственного научного центра Павел Филиппов.

"Одной из главных физических проблем, которую пока не удается решить, ни "Рубину" (конструкторскому бюро – ред.), ни нам, это утилизация тепла. Выбрана водородная технология, суть которой заключается в том, что должен осуществляться реформинг получения водорода из, например, углеводородного топлива, из солярки или природного газа. Хотя, как вы понимаете, баллоны с природным газом - это история не для подлодки", - сказал Филиппов.

По его словам, это реакция очень экзотермическая, происходит очень сильный нагрев. Для надводных кораблей это проблема решаема: в Швеции автобусы ходят на водородном топливе давным-давно. Но там водород хранится на борту, а на подводной лодке он должен вырабатываться. Он не накапливается, а сразу поступает в топливные элементы, где происходит реакция поляризации катодов и анодов и в конечном результате получается электричество, которое используется в электродвижении, отметил руководитель Крыловского центра.

"Сейчас есть такой затык, но он решается. Каждый год появляются новые наработки, температура постепенно снижается. Каждый год появляются новые решения, но пока ответа нет. Это научный поиск. Никто реально именно такую установку в мире не делал", - сказал Филиппов.