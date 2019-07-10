Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-10T09:08Z
https://ria.ru/20190710/1556370554.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155637/02/1556370245_23:0:912:500_1036x0_80_0_0_eded8c18dba21d3cd9e39fda5562ed70.jpg
РИА Новости

Разработчик назвал основную проблему создания анаэробной установки

09:08
1529
© Фото : ФГУП "Крыловский государственный научный центр"Генеральный директор ФГУП "Крыловский государственный научный центр" Павел Филиппов
Генеральный директор ФГУП Крыловский государственный научный центр Павел Филиппов
© Фото : ФГУП "Крыловский государственный научный центр"
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Проблема в создании воздухонезависимой (анаэробной) энергетической установки заключается сегодня в отсутствии решения по утилизации тепла при производстве водорода на борту подводной лодки, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Крыловского государственного научного центра Павел Филиппов.
"Одной из главных физических проблем, которую пока не удается решить, ни "Рубину" (конструкторскому бюро – ред.), ни нам, это утилизация тепла. Выбрана водородная технология, суть которой заключается в том, что должен осуществляться реформинг получения водорода из, например, углеводородного топлива, из солярки или природного газа. Хотя, как вы понимаете, баллоны с природным газом - это история не для подлодки", - сказал Филиппов.
Российский авианосец адмирал Кузнецов в кипрском порту Лимассол
09:03
Разработчик рассказал о концепции нового российского авианосца
По его словам, это реакция очень экзотермическая, происходит очень сильный нагрев. Для надводных кораблей это проблема решаема: в Швеции автобусы ходят на водородном топливе давным-давно. Но там водород хранится на борту, а на подводной лодке он должен вырабатываться. Он не накапливается, а сразу поступает в топливные элементы, где происходит реакция поляризации катодов и анодов и в конечном результате получается электричество, которое используется в электродвижении, отметил руководитель Крыловского центра.
"Сейчас есть такой затык, но он решается. Каждый год появляются новые наработки, температура постепенно снижается. Каждый год появляются новые решения, но пока ответа нет. Это научный поиск. Никто реально именно такую установку в мире не делал", - сказал Филиппов.
Полный текст интервью с Павлом Филипповым читайте на сайте ria.ru >>
1703302
Обсудить 1
РоссияРИА Наука
Рекомендуем
Разработчик рассказал о концепции нового российского авианосца
РИА
Новости
Строительство эсминца "Лидер" может начаться в 2023 году
Модуль солнечной батареи
Энергетическая революция: как солнечные батареи становятся доступнее
В России создали станцию, позволяющую видеть РЛС врага за 30 километров
Лента
новостей
Эксперт объяснил, почему Китай не сможет присоединиться к ДРСМД
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Истребители Су-57 при адаптации смогут базироваться на новом авианосце
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот
Россия может возобновить прямое авиасообщение с Грузией, сообщил "Ъ"
Автомобиль Aurus Senat на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019
Китайский эксперт назвал цену на Aurus Senat Sedan разумной
Белый дом в Вашингтоне
Белый дом пригрозил наложить вето на проект военного бюджета
Ростех представил поезда нового поколения
Ростех намерен оснастить поезда прозрачными дисплеями вместо остекления
Два самолета ВВС Катара столкнулись в воздухе
Президент Украины Владимир Зеленский
Опрос показал, чего украинцы ждут от Зеленского
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Турция задействует С-400 при нападении на нее, заявил Эрдоган
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков опроверг сообщения об инциденте с кортежем Путина в Екатеринбурге
Геннадий Падалка
Падалка присоединился к кругосветному полету через полюса Земли
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:42В Риме госпитализировали режиссера Тинто Брасса
10:41Саакашвили назвал сообщения о драке с пенсионеркой "бандитской пропагандой"
10:40Россия готова к гармоничным отношениям с Грузией, заявил Косачев
10:35Матвиенко назвала антироссийские выступления в Грузии провокацией
10:33Турция продолжит бурение в водах Кипра, несмотря на реакцию Евросоюза
10:31Минсельхоз разработал законопроект об экологически чистой продукции
10:31СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена
10:23Под Белгородом при столкновении микроавтобуса с грузовиком погиб человек
10:22Матвиенко рассказала, кому выгодно обострение ситуации в Грузии
10:18Падалка присоединился к кругосветному полету через полюса Земли
10:15В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:15В Росприроднадзоре рассказали, как изменилась структура мусора за 25 лет
10:14В ДНР заявили о 22 нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки
10:14В России создали станцию, позволяющую видеть РЛС врага за 30 километров
10:13В Совфеде прокомментировали призыв снести памятник Победы под Прохоровкой
10:13Совфед досрочно прекратил полномочия челябинского сенатора Ирины Гехт
10:13Песков опроверг сообщения об инциденте с кортежем Путина в Екатеринбурге
10:07Начальник полиции на Кубани присвоил часть премий подчиненных
10:06В Крыму три человека погибли в ДТП
10:00Турция задействует С-400 при нападении на нее, заявил Эрдоган
Лента новостейМолния