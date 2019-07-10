Истребители Су-57 при адаптации смогут базироваться на новом авианосце

Авиаэксперт: у Су-57 есть только один недостаток Начальник Главного управления вооружения российской армии Анатолий Гуляев заявил, что на истребителях Су-57 установят вооружение, превосходящее зарубежные аналоги. Об отличительных особенностях этого самолета в эфире радио Sputnik рассказал авиаэксперт Дмитрий Дрозденко.