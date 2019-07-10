Истребители Су-57 при адаптации смогут базироваться на новом авианосце

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Новейшие российские истребители пятого поколения Су-57 смогут базироваться на новом авианосце при условии их адаптации к кораблю, то есть "оморячивания", сообщили в интервью РИА Новости руководитель Крыловского государственного научного центра Павел Филиппов.
Крыловский центр разработал новую концепцию неатомного многоцелевого авианосца для ВМФ РФ водоизмещением 40 тысяч тонн. Его стоимость 200 миллиардов рублей, время строительства - пять лет.
Минобороны на выставке "Армия-2019" заключило контракт на закупку 76 истребителей Су-57.
"Теоретически можно какое-то количество этих самолетов (Су-57 - ред) взять на борту при условии их "оморячивания", то есть облегчения веса, изменения некоторых элементов конструкции. При работах по адаптации самолета это возможно", - сказал Филиппов.
В то же время он отметил, что пока этот самолет не рассматривается в качестве самолета палубной авиации ВМФ РФ.
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19 июня, 17:46Авиаэксперт: у Су-57 есть только один недостатокНачальник Главного управления вооружения российской армии Анатолий Гуляев заявил, что на истребителях Су-57 установят вооружение, превосходящее зарубежные аналоги. Об отличительных особенностях этого самолета в эфире радио Sputnik рассказал авиаэксперт Дмитрий Дрозденко.