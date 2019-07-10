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РИА Новости

В ЛНР заявили о трех обстрелах со стороны ВСУ за сутки

09:06
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ЛУГАНСК, 10 июл - РИА Новости. Украинские силовики три раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики за минувшие сутки, заявили РИА Новости в среду в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Во вторник Народная милиция ЛНР заявила также о трех обстрелах за сутки.
"За сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 82 миллиметра, гранатометы и стрелковое оружие", - сказали в пресс-службе ведомства.
По данным Народной милиции, обстрелам подверглись населенные пункты Первомайск, Фрунзе и Лозовое.
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