В ЛНР заявили о трех обстрелах со стороны ВСУ за сутки

ЛУГАНСК, 10 июл - РИА Новости. Украинские силовики три раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики за минувшие сутки, заявили РИА Новости в среду в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Во вторник Народная милиция ЛНР заявила также о трех обстрелах за сутки.

"За сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 82 миллиметра, гранатометы и стрелковое оружие", - сказали в пресс-службе ведомства.