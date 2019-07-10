Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-10T09:03Z
https://ria.ru/20190710/1556370358.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Разработчик рассказал о концепции нового российского авианосца

09:03
11653
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Новая концепция неатомного авианосца для ВМФ предусматривает размещение на нем морских беспилотников, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Крыловского государственного научного центра Павел Филиппов.

"Мы разработали концептуальную модель многоцелевого авианосца с газо-турбинной установкой малого водоизмещения, порядка 40 тысяч тонн. <...> Всего <...> на борту могут базироваться порядка 40 самолетов и вертолетов и даже больше", — добавил он.

Филиппов также не исключил размещения на кораблях новейших российских морских палубных беспилотников типа "Охотник". Проектом этого тяжелого ударного БПЛА занимается "Сухой", первый полет запланирован уже на 2019 год.
Кроме того, возможно базирование на авианосце Су-57. "Теоретически можно какое-то количество этих самолетов взять на борт при условии их "оморячивания", то есть облегчения веса, изменения некоторых элементов конструкции", — пояснил глава центра.
При этом он отметил, что пока Су-57 не рассматривается как самолет палубной авиации.
Общая стоимость проекта нового авианосца оценивается в 200 миллиардов рублей, время строительства — пять лет (с момента подписания договора на строительство, включая техническое проектирование, до спуска на воду).
Сейчас Крыловский государственный научный центр ждет заключения контракта с Минобороны на разработку аванпроекта — предварительного плана создания корабля.
Сейчас в составе ВМФ есть только один авианосец, точнее тяжелый авианесущий крейсер — "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов", введенный в эксплуатацию еще в 1991 году. В настоящий момент он проходит модернизацию и должен вернуться в строй через два года.
Полный текст интервью с Павлом Филипповым читайте на сайте ria.ru >>
Фрегат Адмирал Горшков во время генеральной репетиции военно-морского парада ко дню ВМФ в Кронштадте
10 марта, 06:33
Times рассказала о новом оружии фрегата "Адмирал Горшков"
177932215
Обсудить 20
Крыловский государственный научный центр (ГНЦ имени Крылова)РоссияБезопасность
Популярные комментарии
Отлично! Россия должна защищать свободу судоходства в персидском заливе и у побережья Флориды!
10 июля, 10:04
Z1Zlydennemets 1
1810002
Назовём его "Аляска".
10 июля, 10:14
vvab6
1900010
Рекомендуем
Государственный военно-исторический музей-заповедник Прохоровское поле
Немецкий журналист призвал снести памятник павшим в бою под Прохоровкой
РИА
Новости
Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям
Георгий Габуния
Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
Лондон
Новый шаг Великобритании к саморазрушению
Лента
новостей
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде
Суд арестовал счета Абызова почти на 122 миллиона евро
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Истребители Су-57 при адаптации смогут базироваться на новом авианосце
Джеффри Берман, прокурор Соединенных Штатов по южному округу Нью-Йорка, указывает на фотографию Джеффри Эпштейна
Секс-скандал сотрясает США: под прицелом Трамп и Клинтон
Назван самый частый способ кражи денег с банковских карт россиян
Генеральный директор ФГУП Крыловский государственный научный центр Павел Филиппов
Разработчик назвал основную проблему создания анаэробной установки
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции на Рыбальском мосту в Киеве. 13 июня 2019
Саакашвили в драке сломал руку пенсионерке, сообщили СМИ
Сотрудники ФСБ России
ФСБ проводит обыски у первого вице-премьера Якутии
Гадюка обыкновенная
В МЧС рассказали, как не посинеть после укуса змеи
Строительство эсминца "Лидер" может начаться в 2023 году
Прохожие на Крымском мосту во время дождя в Москве
В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе
Танкер
Напрасные расходы: зачем Украина купила американскую нефть
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:42В Риме госпитализировали режиссера Тинто Брасса
10:41Саакашвили назвал сообщения о драке с пенсионеркой "бандитской пропагандой"
10:40Россия готова к гармоничным отношениям с Грузией, заявил Косачев
10:35Матвиенко назвала антироссийские выступления в Грузии провокацией
10:33Турция продолжит бурение в водах Кипра, несмотря на реакцию Евросоюза
10:31Минсельхоз разработал законопроект об экологически чистой продукции
10:31СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена
10:23Под Белгородом при столкновении микроавтобуса с грузовиком погиб человек
10:22Матвиенко рассказала, кому выгодно обострение ситуации в Грузии
10:18Падалка присоединился к кругосветному полету через полюса Земли
10:15В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:15В Росприроднадзоре рассказали, как изменилась структура мусора за 25 лет
10:14В ДНР заявили о 22 нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки
10:14В России создали станцию, позволяющую видеть РЛС врага за 30 километров
10:13В Совфеде прокомментировали призыв снести памятник Победы под Прохоровкой
10:13Совфед досрочно прекратил полномочия челябинского сенатора Ирины Гехт
10:13Песков опроверг сообщения об инциденте с кортежем Путина в Екатеринбурге
10:07Начальник полиции на Кубани присвоил часть премий подчиненных
10:06В Крыму три человека погибли в ДТП
10:00Турция задействует С-400 при нападении на нее, заявил Эрдоган
Лента новостейМолния