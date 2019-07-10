Разработчик рассказал о концепции нового российского авианосца

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Новая концепция неатомного авианосца для ВМФ предусматривает размещение на нем морских беспилотников, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Крыловского государственного научного центра Павел Филиппов.

"Мы разработали концептуальную модель многоцелевого авианосца с газо-турбинной установкой малого водоизмещения, порядка 40 тысяч тонн. <...> Всего <...> на борту могут базироваться порядка 40 самолетов и вертолетов и даже больше", — добавил он.

Филиппов также не исключил размещения на кораблях новейших российских морских палубных беспилотников типа "Охотник". Проектом этого тяжелого ударного БПЛА занимается "Сухой", первый полет запланирован уже на 2019 год.

Кроме того, возможно базирование на авианосце Су-57. "Теоретически можно какое-то количество этих самолетов взять на борт при условии их "оморячивания", то есть облегчения веса, изменения некоторых элементов конструкции", — пояснил глава центра.

При этом он отметил, что пока Су-57 не рассматривается как самолет палубной авиации.

Общая стоимость проекта нового авианосца оценивается в 200 миллиардов рублей, время строительства — пять лет (с момента подписания договора на строительство, включая техническое проектирование, до спуска на воду).

Сейчас Крыловский государственный научный центр ждет заключения контракта с Минобороны на разработку аванпроекта — предварительного плана создания корабля.

Сейчас в составе ВМФ есть только один авианосец, точнее тяжелый авианесущий крейсер — "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов", введенный в эксплуатацию еще в 1991 году. В настоящий момент он проходит модернизацию и должен вернуться в строй через два года.