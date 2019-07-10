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РИА Новости

Жительница Читы угнала такси и доехала на нем до дома

08:54
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗнак такси на автомобиле
Знак такси на автомобиле
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
ЧИТА, 10 июл – РИА Новости. Жительница Читы угнала автомобиль таксиста, когда он вышел в магазин, и доехала до своего дома, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
"В отдел полиции "Северный" УМВД России по городу Чите поступило заявление водителя такси об угоне его автомашины Honda Fit. Сотрудники полиции установили, что в ночное время водитель забрал клиентку и по пути заехал по своим делам в магазин, оставив женщину в машине. Вернувшись через некоторое время, свое транспортное средство он не обнаружил, после чего обратился в полицию", - говорится в сообщении.
Полиция
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Сообщается, что сотрудники уголовного розыска нашли 40-летнюю жительницу микрорайона "Царский". Полицейские выяснили, что она, не дождавшись водителя такси, села за руль и доехала до дома, оставив автомобиль возле подъезда.
"По факту угона возбуждено уголовное дело. За неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - добавили в пресс-службе.
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