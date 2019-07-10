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РИА Новости

В Приморье всех заболевших в лагере детей выписали и отправили домой

08:52
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ВЛАДИВОСТОК, 10 июл – РИА Новости. Почти всех, кроме пяти детей, которые пострадали от кишечной инфекции в лагере в Лазовском районе Приморья, отправили домой, сообщил журналистам представитель региональной администрации.
Во вторник власти Приморья сообщили, что 20 детей и один взрослый заболели острой кишечной инфекцией в летнем лагере "Юный рыбак" в Лазовском районе. Заболевшим от семи до 14 лет. По данным властей, в выходные в лагере был родительский день, также ребята купались. Причины заболевания выясняются.
Позже в СУСК сообщили, что в больницу поступили 67 детей с диагнозом "острая кишечная инфекция". Идет проверка. Лагерь временно закрыли, Роспортребнадзор нашел там нарушения.
"Всех детей централизовано отправили домой, состояние у всех удовлетворительное. В настоящее время в медучреждении остаются пять детей, которых заберут родители", - сказал представитель администрации. Он уточнил, что детей забрали и из больницы, и из лагеря.
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