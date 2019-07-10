В Приморье всех заболевших в лагере детей выписали и отправили домой

ВЛАДИВОСТОК, 10 июл – РИА Новости. Почти всех, кроме пяти детей, которые пострадали от кишечной инфекции в лагере в Лазовском районе Приморья, отправили домой, сообщил журналистам представитель региональной администрации.

Во вторник власти Приморья сообщили, что 20 детей и один взрослый заболели острой кишечной инфекцией в летнем лагере "Юный рыбак" в Лазовском районе. Заболевшим от семи до 14 лет. По данным властей, в выходные в лагере был родительский день, также ребята купались. Причины заболевания выясняются.

Позже в СУСК сообщили, что в больницу поступили 67 детей с диагнозом "острая кишечная инфекция". Идет проверка. Лагерь временно закрыли, Роспортребнадзор нашел там нарушения.