Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-10T08:52Z
https://ria.ru/20190710/1556370087.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В детских лагерях с начала лета нашли более 28 тонн небезопасных продуктов

08:52
207
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор снял с реализации более 28,5 тонн небезопасной пищевой продукции в детских оздоровительных учреждениях с начала летнего сезона, сообщается на сайте надзорного ведомства.
"Специалистами Роспотребнадзора при проведении контрольно-надзорных мероприятий отобрано и исследовано около более 107 тысяч проб пищевых продуктов и готовых блюд. Снято с реализации более 28,5 тонн пищевой продукции, не соответствующей обязательным требованиям", - говорится в сообщении.
Здание Государственной Думы РФ
Вчера, 16:34
Госдума приняла в первом чтении пакет проектов по организации отдыха детей
Ведомство также выявило случаи организованного отдыха детей в двух несанкционированных оздоровительных учреждениях, не входящих в региональные реестры и работающих без санитарно-эпидемиологических заключений, а также в двух лагерях, которым выданы отрицательные санитарно-эпидемиологические заключения. Деятельность этих организаций приостановлена.
По данным Роспотребнадзора, всего за нарушения требований санитарного законодательства на оздоровительные детские учреждения наложены штрафы в размере более 36 миллионов рублей, в суды передано 180 дел. Кроме этого, от работы отстранены порядка 600 человек, в том числе более 350 сотрудников пищеблоков.
000030
Обсудить 1
РоспотребнадзорРоссияОбщество
Рекомендуем
В Приморье всех заболевших в лагере детей выписали и отправили домой
РИА
Новости
Белый дом в Вашингтоне
Белый дом пригрозил наложить вето на проект военного бюджета
Строительство эсминца "Лидер" может начаться в 2023 году
Эксперт объяснил, почему Китай не сможет присоединиться к ДРСМД
Лента
новостей
Полигон твердых бытовых отходов
В Росприроднадзоре рассказали, как изменилась структура мусора за 25 лет
Гражданин США Пол Уилан
Рябков может обсудить дело Уилана на встрече с замгоссекретаря США
Лесной пожар
Площадь лесного пожара в Магаданской области достигла 13 гектаров
Генерал Джозеф Данфорд
США намерены создать коалицию для охраны вод около Ирана и Йемена
Здание Госдумы РФ
В Госдуме предложили ввести знак "Придорожная торговля"
Знак такси на автомобиле
Жительница Читы угнала такси и доехала на нем до дома
Прохожие на Крымском мосту во время дождя в Москве
В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе
Минсельхоз разработал законопроект об экологически чистой продукции
В ЛНР заявили о трех обстрелах со стороны ВСУ за сутки
В Крыму три человека погибли в ДТП
Модуль солнечной батареи
Энергетическая революция: как солнечные батареи становятся доступнее
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:42В Риме госпитализировали режиссера Тинто Брасса
10:41Саакашвили назвал сообщения о драке с пенсионеркой "бандитской пропагандой"
10:40Россия готова к гармоничным отношениям с Грузией, заявил Косачев
10:35Матвиенко назвала антироссийские выступления в Грузии провокацией
10:33Турция продолжит бурение в водах Кипра, несмотря на реакцию Евросоюза
10:31Минсельхоз разработал законопроект об экологически чистой продукции
10:31СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена
10:23Под Белгородом при столкновении микроавтобуса с грузовиком погиб человек
10:22Матвиенко рассказала, кому выгодно обострение ситуации в Грузии
10:18Падалка присоединился к кругосветному полету через полюса Земли
10:15В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:15В Росприроднадзоре рассказали, как изменилась структура мусора за 25 лет
10:14В ДНР заявили о 22 нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки
10:14В России создали станцию, позволяющую видеть РЛС врага за 30 километров
10:13В Совфеде прокомментировали призыв снести памятник Победы под Прохоровкой
10:13Совфед досрочно прекратил полномочия челябинского сенатора Ирины Гехт
10:13Песков опроверг сообщения об инциденте с кортежем Путина в Екатеринбурге
10:07Начальник полиции на Кубани присвоил часть премий подчиненных
10:06В Крыму три человека погибли в ДТП
10:00Турция задействует С-400 при нападении на нее, заявил Эрдоган
Лента новостейМолния