Белый дом пригрозил наложить вето на проект военного бюджета

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вероятно может наложить вето на текущую версию законопроекта о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону, потому что она не соответствует запросу администрации, говорится в заявлении административно-бюджетного управления Белого дома.

"Уровень финансирования, который был бы санкционирован законопроектом - 733 миллиарда на национальную оборону - на 17 миллиардов ниже запроса на фискальный 2020 год и в должной мере не соответствовал бы критическим национальным приоритетам безопасности", - говорится в заявлении.

Если бы версия законопроекта "была представлена президенту в ее настоящей форме, его советники порекомендовали бы ему наложить на нее вето", говорится в заявлении.

Кроме того, администрация президента также серьезно озабочена положениями, которые создадут серьезные трудности осуществлению национальной оборонной стратегии и обзору ядерной политики. Текущая версия бюджета также, по мнению Белого дома, помешает усилиям по охране границы.

Как пишет издание Hill , соответствующая версия законопроекта рассматривается палатой представителей на этой неделе