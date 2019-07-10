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РИА Новости

Белый дом пригрозил наложить вето на проект военного бюджета

08:50
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© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вероятно может наложить вето на текущую версию законопроекта о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону, потому что она не соответствует запросу администрации, говорится в заявлении административно-бюджетного управления Белого дома.
"Уровень финансирования, который был бы санкционирован законопроектом - 733 миллиарда на национальную оборону - на 17 миллиардов ниже запроса на фискальный 2020 год и в должной мере не соответствовал бы критическим национальным приоритетам безопасности", - говорится в заявлении.
Если бы версия законопроекта "была представлена президенту в ее настоящей форме, его советники порекомендовали бы ему наложить на нее вето", говорится в заявлении.
Кроме того, администрация президента также серьезно озабочена положениями, которые создадут серьезные трудности осуществлению национальной оборонной стратегии и обзору ядерной политики. Текущая версия бюджета также, по мнению Белого дома, помешает усилиям по охране границы.
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Как пишет издание Hill, соответствующая версия законопроекта рассматривается палатой представителей на этой неделе
Ранее комитет по вооруженным силам сената США согласовал оборонный бюджет на 2020 год, предполагающий выделение 750 миллиардов долларов в фискальном 2020 году на национальную оборону. После того, как военный бюджет окончательно одобрит конгресс, его должен подписать президент Дональд Трамп.
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Дональд ТрампСШАВ мире
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