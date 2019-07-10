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РИА Новости

Британский самолет-разведчик приблизился к российской границе

08:48
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© Cpl Tim Laurence RAF / Crown copyright 2019Самолет Bombardier Global Express Sentinel R.1 Королевских ВВС Великобритании
Самолет Bombardier Global Express Sentinel R.1 Королевских ВВС Великобритании
© Cpl Tim Laurence RAF / Crown copyright 2019
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Британский самолет радиоэлектронной разведки Bombardier Global Express Sentinel R.1 пролетел вдоль Черноморского побережья России.
По данным портала Plane Radar, судно королевских ВВС находилось на расстоянии 66 километров от береговой линии.
В 07:40 (мск) самолет завершил миссию и направился на аэродром базирования.
В последнее время иностранные беспилотники и самолеты-разведчики, в частности американские, все чаще появляются у границ России. Их замечают над Черным морем, у Калининградской области, а также неподалеку от российских баз в Сирии.
Пентагон отказывается прекращать разведывательные операции у рубежей России, несмотря на призывы Минобороны.
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Королевские военно-воздушные силы ВеликобританииБезопасность
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