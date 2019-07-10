Британский самолет-разведчик приблизился к российской границе

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Британский самолет радиоэлектронной разведки Bombardier Global Express Sentinel R.1 пролетел вдоль Черноморского побережья России.
По данным портала Plane Radar, судно королевских ВВС находилось на расстоянии 66 километров от береговой линии.
05:05 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 10 июля 2019 г.
Самолёт радиоэлектронной разведки, ВВС Великобритании🇬🇧, бортовой номер #ZJ692 , #Bombardier Global Express #Sentinel R.1, позывной #RRR7309, совершает разведывательный полёт вдоль черноморского побережья России🇷🇺.#RAF pic.twitter.com/4aCWHYMF60
В 07:40 (мск) самолет завершил миссию и направился на аэродром базирования.
В последнее время иностранные беспилотники и самолеты-разведчики, в частности американские, все чаще появляются у границ России. Их замечают над Черным морем, у Калининградской области, а также неподалеку от российских баз в Сирии.
Пентагон отказывается прекращать разведывательные операции у рубежей России, несмотря на призывы Минобороны.