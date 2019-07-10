Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-10T08:48Z
https://ria.ru/20190710/1556369964.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Эксперт объяснил, почему Китай не сможет присоединиться к ДРСМД

08:48
835
ПЕКИН, 10 июл – РИА Новости. Китай не может присоединиться к ДРСМД, который не соответствует интересам безопасности КНР, предусмотренные договором ограничения для Пекина будут несправедливы в связи с тем, что его соседи также обладают запрещенными ДРСМД ракетами, заявила РИА Новости генерал-майор в отставке, старший советник Китайской ассоциации военных наук Яо Юньчжу.
"Когда Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан, он не учитывал опасения Китая в области безопасности, его целью было снизить уровень обеспокоенности в сфере безопасности между странами Варшавского договора, НАТО, СССР и США, снизить уровень ощущаемой ими взаимной угрозы, а также создать механизм, который бы максимально сократил вероятность конфликта на Европейском континенте", - отметила эксперт.
По ее словам, именно поэтому ДРСМД важен для европейских стран и трансатлантического региона, к Китаю же он не имеет практически никакого отношения.
Отвечая на вопрос о том, может ли Китай вступить в этот или подобный договор, она отметила, что "вступление Китая не спасет ДРСМД, и присоединиться к нему КНР не может, потому что Пекин не был участником этого договора, когда его подписывали, и никакого отношения к нему не имеет".
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на Петербургском международном экономическом форуме 2019
6 июля, 16:20
Пушков ответил на предложение Столтенберга "спасти" ДРСМД
"Есть только один момент, который интересует Китай, он заключается в том, что ДРСМД сформировал структуру глобальной стратегической стабильности, что для Китая хорошо, однако его принципы и требования совершенно не соответствуют интересам Китая", - указала она.
Эксперт отметила, что, к примеру, для обеспечения собственных интересов безопасности, Китаю приходится сталкиваться лицом к лицу со многим странами, не только с Россией и США, так как вокруг Китая есть страны, обладающие ракетами, в том числе и крылатыми, которые запрещены ДРСМД.
"Если Китай ликвидирует свои ракеты, то как быть с другими странами? Единственный выход, чтобы все соответствующие страны вступили в договор, но разве это возможно?", - сказала она.
Она отметила, что даже, если Китай и присоединится к ДРСМД, то ни США, ни России не нужно ничего сокращать, сокращать будет только Китай.
"Китай ничего не сможет изменить, и это несправедливо. Снижение чувства безопасности Китая не сможет повысить чувство безопасности США или России, потому что изначальные силы сбалансированы", - сказала она.
По ее мнению, "Китай не может присоединиться к ДРСМД, и у этого ест свой здравый смысл".
"Не знаю, почему США постоянно говорят, что Китай должен стать частью ДРСМД, а если нет, то тогда договор прекратит существование. Китай не сможет спасти этот договор, потому что он подписывался не для Китая", - указала она.
Здание Государственной Думы РФ
6 июля, 17:48
В Госдуме прокомментировали вопрос об ответственности за приостановку ДРСМД
На прошлой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил РФ уничтожить ракеты, как в 1987 году, за несколько недель, чтобы "спасти" договор РСМД. США и НАТО требуют от РФ уничтожить российскую ракету 9М729 (SSC-8 по классификации альянса), считая, что она нарушает договор РСМД. Россия это отвергает.
В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает. Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
720101
Обсудить 0
Договор о РСМДКитайВ мире
Рекомендуем
Белый дом в Вашингтоне
Белый дом пригрозил наложить вето на проект военного бюджета
РИА
Новости
Строительство эсминца "Лидер" может начаться в 2023 году
Генеральный директор ФГУП Крыловский государственный научный центр Павел Филиппов
Разработчик назвал основную проблему создания анаэробной установки
Разработчик рассказал о концепции нового российского авианосца
Лента
новостей
Модуль солнечной батареи
Энергетическая революция: как солнечные батареи становятся доступнее
Арктика
МИД Китая отреагировал на планы Киева стать "арктическим игроком"
Генерал Джозеф Данфорд
США намерены создать коалицию для охраны вод около Ирана и Йемена
Олег Морозов
В Совфеде оценили призыв снести памятник павшим в бою под Прохоровкой
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот
Россия может возобновить прямое авиасообщение с Грузией, сообщил "Ъ"
В России создали станцию, позволяющую видеть РЛС врага за 30 километров
Жена Резуника заявила о нечеловеческих условиях его содержания на Украине
Самолет Bombardier Global Express Sentinel R.1 Королевских ВВС Великобритании
Британский самолет-разведчик приблизился к российской границе
Президент Украины Владимир Зеленский
Опрос показал, чего украинцы ждут от Зеленского
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Турция задействует С-400 при нападении на нее, заявил Эрдоган
Государственный военно-исторический музей-заповедник Прохоровское поле
Немецкий журналист призвал снести памятник павшим в бою под Прохоровкой
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:46В России хотят ограничить врачебную тайну для наркозависимых
10:42В Риме госпитализировали режиссера Тинто Брасса
10:41Саакашвили назвал сообщения о драке с пенсионеркой "бандитской пропагандой"
10:40Россия готова к гармоничным отношениям с Грузией, заявил Косачев
10:35Матвиенко назвала антироссийские выступления в Грузии провокацией
10:33Турция продолжит бурение в водах Кипра, несмотря на реакцию Евросоюза
10:31Минсельхоз разработал законопроект об экологически чистой продукции
10:31СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена
10:23Под Белгородом при столкновении микроавтобуса с грузовиком погиб человек
10:22Матвиенко рассказала, кому выгодно обострение ситуации в Грузии
10:18Падалка присоединился к кругосветному полету через полюса Земли
10:15В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:15В Росприроднадзоре рассказали, как изменилась структура мусора за 25 лет
10:14В ДНР заявили о 22 нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки
10:14В России создали станцию, позволяющую видеть РЛС врага за 30 километров
10:13В Совфеде прокомментировали призыв снести памятник Победы под Прохоровкой
10:13Совфед досрочно прекратил полномочия челябинского сенатора Ирины Гехт
10:13Песков опроверг сообщения об инциденте с кортежем Путина в Екатеринбурге
10:07Начальник полиции на Кубани присвоил часть премий подчиненных
10:06В Крыму три человека погибли в ДТП
Лента новостейМолния