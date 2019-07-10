Эксперт объяснил, почему Китай не сможет присоединиться к ДРСМД

ПЕКИН, 10 июл – РИА Новости. Китай не может присоединиться к ДРСМД, который не соответствует интересам безопасности КНР, предусмотренные договором ограничения для Пекина будут несправедливы в связи с тем, что его соседи также обладают запрещенными ДРСМД ракетами, заявила РИА Новости генерал-майор в отставке, старший советник Китайской ассоциации военных наук Яо Юньчжу.

"Когда Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан, он не учитывал опасения Китая в области безопасности, его целью было снизить уровень обеспокоенности в сфере безопасности между странами Варшавского договора, НАТО, СССР и США, снизить уровень ощущаемой ими взаимной угрозы, а также создать механизм, который бы максимально сократил вероятность конфликта на Европейском континенте", - отметила эксперт.

По ее словам, именно поэтому ДРСМД важен для европейских стран и трансатлантического региона, к Китаю же он не имеет практически никакого отношения.

Отвечая на вопрос о том, может ли Китай вступить в этот или подобный договор, она отметила, что "вступление Китая не спасет ДРСМД, и присоединиться к нему КНР не может, потому что Пекин не был участником этого договора, когда его подписывали, и никакого отношения к нему не имеет".

"Есть только один момент, который интересует Китай, он заключается в том, что ДРСМД сформировал структуру глобальной стратегической стабильности, что для Китая хорошо, однако его принципы и требования совершенно не соответствуют интересам Китая", - указала она.

Эксперт отметила, что, к примеру, для обеспечения собственных интересов безопасности, Китаю приходится сталкиваться лицом к лицу со многим странами, не только с Россией и США, так как вокруг Китая есть страны, обладающие ракетами, в том числе и крылатыми, которые запрещены ДРСМД.

"Если Китай ликвидирует свои ракеты, то как быть с другими странами? Единственный выход, чтобы все соответствующие страны вступили в договор, но разве это возможно?", - сказала она.

Она отметила, что даже, если Китай и присоединится к ДРСМД, то ни США, ни России не нужно ничего сокращать, сокращать будет только Китай.

"Китай ничего не сможет изменить, и это несправедливо. Снижение чувства безопасности Китая не сможет повысить чувство безопасности США или России, потому что изначальные силы сбалансированы", - сказала она.

По ее мнению, "Китай не может присоединиться к ДРСМД, и у этого ест свой здравый смысл".

"Не знаю, почему США постоянно говорят, что Китай должен стать частью ДРСМД, а если нет, то тогда договор прекратит существование. Китай не сможет спасти этот договор, потому что он подписывался не для Китая", - указала она.

На прошлой неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил РФ уничтожить ракеты, как в 1987 году, за несколько недель, чтобы "спасти" договор РСМД. США и НАТО требуют от РФ уничтожить российскую ракету 9М729 (SSC-8 по классификации альянса), считая, что она нарушает договор РСМД. Россия это отвергает.