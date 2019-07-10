Первый вице-премьер Якутии после обысков провел совещание

ЯКУТСК, 10 июл – РИА Новости. Первый вице-премьер Якутии Алексей Колодезников провел совещание в формате видеоконференции по пожарам в Верхоянском районе Якутии, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.

В среду сотрудники управления ФСБ по Якутии провели обыски и выемку документов у первого вице-премьера региона Алексея Колодезникова и в подведомственном ему министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики. Источник РИА Новости в региональном правительстве сообщил, что обыски связаны с деятельностью управления автодорог Якутии в 2013 году, когда Колодезников занимал должность министра ЖКХ и энергетики региона.

"Алексей Колодезников провёл совещание в режиме видеоконференцсвязи с главой Верхоянского района Гаврилом Чириковым по ситуации с природными пожарами на территории Верхоянского района", - отмечает пресс-служба.

Сегодня на территории района сохраняется сложная обстановка с природными пожарами. В ходе совещания стороны обсудили вопросы тушения пожаров, обеспечения сил и средств необходимыми средствами, питанием, горюче-смазочными материалами.