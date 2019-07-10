Рябков может обсудить дело Уилана на встрече с замгоссекретаря США

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что вопрос подозреваемого в шпионаже Пола Уилана может быть обсужден в среду на встрече с замгоссекретаря США Дэвидом Хейлом в Хельсинки, если американская сторона поднимет эту тему.

Встреча Рябкова с замгоссекретаря США пройдет в Хельсинки 10 июля

"Если нам зададут вопрос о Уилане, то мы сможем на него ответить в том духе, который известен: есть определенный процессуальный аспект, который нельзя отменить. Мы будем следовать соответствующим нашим внутренним нормам и требованиям независимо от того, нравится это американцам или не нравится, пытаются они оказать на нас давление или нет",- сказал Рябков журналистам.

"Если нужно, мы все это объясним",- добавил замглавы МИД РФ.

О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу. Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.

Замглавы ФСИН России Валерий Максименко заявлял, что Уилану в СИЗО ничего не угрожает, а его безопасность "обеспечена в полном объеме".