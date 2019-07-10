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РИА Новости

Рябков может обсудить дело Уилана на встрече с замгоссекретаря США

08:38
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан
Гражданин США Пол Уилан
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что вопрос подозреваемого в шпионаже Пола Уилана может быть обсужден в среду на встрече с замгоссекретаря США Дэвидом Хейлом в Хельсинки, если американская сторона поднимет эту тему.
Встреча Рябкова с замгоссекретаря США пройдет в Хельсинки 10 июля
"Если нам зададут вопрос о Уилане, то мы сможем на него ответить в том духе, который известен: есть определенный процессуальный аспект, который нельзя отменить. Мы будем следовать соответствующим нашим внутренним нормам и требованиям независимо от того, нравится это американцам или не нравится, пытаются они оказать на нас давление или нет",- сказал Рябков журналистам.
"Если нужно, мы все это объясним",- добавил замглавы МИД РФ.
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Посольство США прокомментировало заявление ФСИН о состоянии здоровья Уилана
О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу. Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.
Замглавы ФСИН России Валерий Максименко заявлял, что Уилану в СИЗО ничего не угрожает, а его безопасность "обеспечена в полном объеме".
Уилана также посещали члены Общественной наблюдательной комиссии, которые констатировали, что он содержится в двухместной отремонтированной камере с горячей водой, у него есть холодильник. По мнению ОНК, по условиям содержания у Уилана проблем нет, за исключением того, что ему не разрешают жаловаться во ФСИН на родном языке и отсутствует переводчик. Тем не менее, в его распоряжении англо-русский словарь, отмечали правозащитники.
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Пол УиланСергей РябковСШАВ мире
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