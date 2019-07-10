В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе

Прохожие на Крымском мосту во время дождя в Москве

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В некоторых российских регионах к концу лета ожидаются погодные аномалии, сообщает " В некоторых российских регионах к концу лета ожидаются погодные аномалии, сообщает " Российская газета " со ссылкой на представителя Гидрометцентра Владимира Тищенко.

По прогнозам, в августе за Уралом, в Якутии, Амурской и Магаданской областях, а также в Хабаровском крае будет превышена температурная норма.

В свою очередь, отрицательные аномалии могут наблюдаться на юге Красноярского края, в Иркутской области, Туве, а также к югу от Москвы и Казани. Отклонение от нормы составит примерно один градус.

Между тем, как отмечают эксперты, жители Мурманской области, Крыма и Центрального федерального округа столкнутся с дефицитом осадков. При этом на Урале, в Бурятии, Приволжье и в Северо-Западном округе могут пройти обильные дожди.