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РИА Новости

США намерены создать коалицию для охраны вод около Ирана и Йемена

08:33
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© Flickr / US Embassy Kabul AfghanistanГенерал Джозеф Данфорд
Генерал Джозеф Данфорд
© Flickr / US Embassy Kabul Afghanistan
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа планирует создать международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена, сообщает издание Defense One со ссылкой на председателя объединенного комитета начальников штабов США генерала Джозефа Данфорда.
Как сообщает издание, во вторник утром Данфорд, госсекретарь США Майк Помпео и исполняющий обязанности министра обороны Марк Эспер встречались для обсуждения деталей вопроса. Данфорд заявил, что сейчас "они в контакте с несколькими странами, чтобы посмотреть, смогут ли они создать коалицию, которая обеспечит свободу навигации в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах".
"Я думаю, что, вероятно, в течение следующих пары недель мы поймем, у каких стран есть политическая воля для поддержки такой инициативы, и затем мы будем работать напрямую с их вооруженными силами, чтобы определить конкретные средства для поддержки (инициативы)", - приводит издание слова Данфорда.
Генерал заявил, что США будут обеспечивать наблюдение и организационную поддержку для коалиции, но американские корабли не станут сопровождать суда других стран при проходе через проливы.
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"Сопровождение при нормальном развитии событий будет осуществляться странами, имеющими тот же флаг, таким образом, суда, идущие под флагом определенной страны, будут сопровождаться той же страной", - приводит издание слова генерала. "США смогут обеспечивать командование и контроль, разведку, наблюдение, но, как ожидается, фактическое патрулирование и сопровождение будет выполняться другими", - отметил Данфорд.
Ранее Помпео заявлял, что в ходе визита в ОАЭ будет обсуждать тему формирования международной коалиции из стран Персидского залива, Европы и Азии для противодействия Ирану.
Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сообщил ранее, что иранские военные сбили американский беспилотник после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что беспилотник ВМС США был сбит над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве. В качестве доказательств стороны представили карты с траекторией движения БПЛА, однако они отличаются друг от друга. Президент США Дональд Трамп заявил, что отозвал приказ о нанесении ответного удара по Ирану, так как не хотел человеческих жертв, однако СМИ сообщили о проведении киберкомандованием США атаки на компьютерные сети управления пусками ракет.
В Оманском заливе в середине июня было совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на борту танкеров были закреплены и подорваны магнитные мины, в результате чего на судах произошли взрывы и пожар. Официального подтверждения этому нет. Иран отвергает свою причастность к происшествию.
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Джозеф ДанфордЙеменИранСШАВ мире
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