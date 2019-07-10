Трое россиян, пострадавших в ДТП в Абхазии, продолжат лечение в Сочи

Авария произошла в понедельник утром. В результате столкновения с легковым автомобилем микроавтобус Volkswagen, в котором находились 15 пассажиров, опрокинулся на бок. Ранее посольство России в Абхазии сообщало, что всего в аварии пострадали 12 россиян, их госпитализировали в Гагре, а во вторник все, кроме одного пациента, были выписаны.