Трое россиян, пострадавших в ДТП в Абхазии, продолжат лечение в Сочи

СУХУМ, 10 июл - РИА Новости. Трое россиян, пострадавших в ДТП под Пицундой в Абхазии, продолжат лечение в Сочи, сообщает МЧС республики.
Авария произошла в понедельник утром. В результате столкновения с легковым автомобилем микроавтобус Volkswagen, в котором находились 15 пассажиров, опрокинулся на бок. Ранее посольство России в Абхазии сообщало, что всего в аварии пострадали 12 россиян, их госпитализировали в Гагре, а во вторник все, кроме одного пациента, были выписаны.
"Сотрудники медицинского управления МЧС на реанимобиле доставили троих россиян, пострадавших в автоаварии в районе Пицунды, в Сочинскую городскую больницу № 4", - говорится в сообщении.
МЧС Абхазии отмечает, что двое пострадавших после оказания медицинской помощи в больнице города Гагра отправились домой, три человека находятся там же на стационарном лечении.