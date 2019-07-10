Жена Резуника заявила о нечеловеческих условиях его содержания на Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Севастопольца Степана Резуника, задержанного украинскими силовиками по подозрению в участие в крымском народном ополчении, содержат в нечеловеческих условиях, у него возникли проблемы со здоровьем, сообщила РИА Новости его жена Ирина Резуник.

Ранее сообщалось, что семилетняя Варвара Резуник обратилась в видеообращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой освободить ее отца. Севастополец Степан Резуник, по данным украинских силовиков, был задержан в начале июня при пересечении госграницы в пункте пропуска "Каланчак" Херсонской области Украины. Мужчину подозревают в участии в незаконных вооруженных формированиях, ему грозит до восьми лет тюрьмы. При этом жена севастопольца Ирина Резуник рассказала РИА Новости, что они с мужем занимались исключительно волонтерской деятельностью, собирали гуманитарную помощь и не состояли в общественных формированиях.

"Степан сидит в нечеловеческих условиях. В камере 27 человек. Его здоровье ухудшается. Постоянно приходят и предлагают сознаться как гражданин Украины, но Степан стоит на своём, что закон не нарушал и он россиянин", - сказала Резуник.

По ее словам, украинские следователи намерены добиваться продления ареста для её супруга.