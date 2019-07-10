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РИА Новости

ФСИН представила предложения по улучшению условий содержания арестантов

08:14
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ представила предложения, которые направлены на улучшение условий содержания арестантов в России, соответствующий перечень пресс-бюро службы передало РИА Новости в среду.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил ФСИН и СПЧ провести анализ и подготовить предложения об улучшении условий содержания в следственных изоляторах.
Так, одно из предложений предусматривает, что начальник места содержания под стражей сможет отказаться от приема подозреваемых и обвиняемых по преступлениям небольшой и средней тяжести в случае переполненности камер и отсутствия возможности обеспечить их установленной нормой в 4 квадратных метра на одного человека. Также в ФСИН предложили, чтобы суды учитывали возможность обеспечения подозреваемого и обвиняемого установленной законом нормой санитарной площади при размещении в следственном изоляторе.
Также предлагается внести дополнение в статью 389.10 Уголовно-процессуального кодекса, согласно которому срок рассмотрения уголовного дела в апелляционном порядке не должен превышать 6 месяцев, а в исключительных случаях мог продляться по решению суда.
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"Установить запрет на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемых и обвиняемых женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, беременных женщин и инвалидов I и II групп (за исключением лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений, тяжких преступлений, либо в совершении преступления при особо опасном рецидиве)", - гласит одна из инициатив.
Еще одной из мер, которая позволит улучшить условия содержания арестантов в России, во ФСИН считают введение принудительной высылки из РФ иностранных граждан, предусмотрев ее применение как в качестве основного, так и дополнительного вида наказания, либо в качестве иной меры уголовно-правового воздействия.
Также ФСИН предлагает установить возможность перевода подозреваемых и обвиняемых в ИВС сроком не более чем 20 суток в пределах населенных пунктов, в которых находятся следственные изоляторы. Кроме того, предлагается возможность перевода осужденного по решению ФСИН России из следственного изолятора, имеющего дефицит мест, в учреждение иного территориального органа ФСИН с правом осужденного на участие в рассмотрении апелляционной жалобы через видеоконференцсвязь и с его согласия.
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"Исключить применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, впервые привлекаемых к уголовной ответственности за совершение преступлений отдельных категорий, по которым уголовным законодательством предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок менее 5 лет, в целях более широкого применения иных мер пресечения", - также предложили во ФСИН.
При этом в пресс-бюро напомнили, что Федеральная служба исполнения наказаний не наделена правом законодательной инициативы и не вправе осуществлять в установленной сфере деятельности нормативно-правовое регулирование.

Встреча главы ФСИН

В июне директор ФСИН России Геннадий Корниенко провел рабочее совещание с членами Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека по улучшению условий содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. На встрече было отмечено, что руководство ФСИН уделяет особое внимание ряду регионов, где есть проблема переполненности следственных изоляторов.
Как указали в пресс-бюро, сегодня в РФ работают 211 следственных изоляторов и 95 помещений, функционирующих в режиме следственных изоляторов, общее количество мест в этих учреждениях составляет 128,7 тысячи, а содержится в них 100,3 тысячи человек, "но несмотря на большое количество свободных мест, в некоторых субъектах ситуация остается достаточно сложной".
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Сообщалось, что сейчас ведется строительство новых и реконструкция действующих следственных изоляторов и исправительных учреждений. Всего построено 282 объекта, в том числе 14 новых следственных изоляторов и 33 режимных корпуса. В пресс-бюро напомнили, что количество территориальных органов, где отмечалась переполненность в СИЗО, сократилось практически вдвое - с 13 до 7.
В ближайшие семь лет ведомством запланировано строительство 10 следственных изоляторов и 7 режимных корпусов общей вместимостью более 11 тысяч мест, и это касается в первую очередь регионов, где ситуация с размещением подозреваемых и обвиняемых остается напряженной, также указали в ФСИН.
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Федеральная служба исполнения наказаний РФОбщество
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