"Сибур" планирует принять решение по проекту Амурского ГХК до конца года

"В мае 2018 года мы приступили к базовому проектированию и сейчас находимся на финише. В июне этого года "Сибур" и китайская Sinopec подписали краткие условия возможного партнерства по созданию совместного предприятия для реализации проекта. Это инвестиционное решение мы внутри себя, внутри "Сибура" прорабатываем. Рассчитываем до конца 2019 года выйти на финальное понимание", - сказал Каспаров.