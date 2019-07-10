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РИА Новости

"Сибур" планирует принять решение по проекту Амурского ГХК до конца года

08:08
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ВЛАДИВОСТОК, 10 июл – РИА Новости. Компания "Сибур" планирует до конца года определиться с реализацией проекта Амурского газохимического комплекса, сообщил на Восточном нефтегазовом форуме во Владивостоке директор обеспечения поддержки бизнеса в регионах присутствия компании Станислав Каспаров.
"В мае 2018 года мы приступили к базовому проектированию и сейчас находимся на финише. В июне этого года "Сибур" и китайская Sinopec подписали краткие условия возможного партнерства по созданию совместного предприятия для реализации проекта. Это инвестиционное решение мы внутри себя, внутри "Сибура" прорабатываем. Рассчитываем до конца 2019 года выйти на финальное понимание", - сказал Каспаров.
Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время российско-китайских переговоров в составе делегаций в Кремле. 5 июня 2019
5 июня, 18:19
"Сибур" и Sinopec договорились о сотрудничестве в переработке газа
По его словам, если по проекту будет принято положительное решение, то мощность по производству этилена составит 1,5 миллиона тонн.
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