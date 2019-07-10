В московских парках проведут уроки предпринимательства для детей

"В восьми городских парках дети и подростки смогут освоить основы предпринимательства. Бесплатные интерактивные занятия "КиндерСфера: стань предпринимателем" организуют для участников в возрасте от шести до 17 лет", - говорится в сообщении.

Азам предпринимательства научат в парках "Кузьминки", "Северное Тушино", парке Победы, саду имени Баумана, детском парке имени Прямикова, а также в Воронцовском, Перовском и Лианозовском парках. На встречах, которые будут проходить по выходным с 13 июля по 4 августа, расскажут, как создавать бизнес-проекты, для чего нужно изучать рынок, что такое стартовый капитал и как его найти.