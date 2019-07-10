В Китае эвакуировали 77 тысяч человек из-за проливных дождей

Как сообщается, речь идет о провинциях Чжэцзян, Цзянси, Хунань, Сычуань, Гуйчжоу, а также городе Чунцин и Гуанси-Чжуанском автономном районе. Дожди нарушили нормальную жизнь около 1,6 миллиона жителей, 77 тысяч человек были эвакуированы. Кроме того, более 1,6 тысячи зданий обвалились и еще 7,9 тысячи были в различной степени повреждены. Прямой экономический ущерб оценивается в 2,69 миллиарда юаней (около 390,66 миллиона долларов).