Ростех намерен оснастить поезда прозрачными дисплеями вместо остекления

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Холдинг "Швабе" (входит в Ростех) и LG Electronics создали инновационное стекло с OLED-матрицей, которое может заменить остекление в транспорте, на остановках и в витринах магазинов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ростеха.

Опытный образец представлен на международной промышленной выставке ИННОПРОМ 2019, которая проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля.

"Новый проект – результат технологической кооперации с южнокорейской компанией, для которой это первый такой опыт в России. LG предоставляет технологию передачи изображения при помощи OLED-матрицы, мы отвечаем за производство рабочей поверхности дисплея. Такими стеклами могут оснащаться, например, вагоны железнодорожного транспорта, в частности, метро. Автоматика управления дисплеем настроена так, что при въезде на платформу экран будет самостоятельно переключаться в режим прозрачности, оставляя лишь элементы навигации. Для этого контроллер интегрируется с системой управления движением поезда", – сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко, которого цитирует пресс-служба.

В свою очередь заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин, сообщил, что технология обладает большим потенциалом. "Интерактивные прозрачные дисплеи можно использовать в разных областях, но пока наибольшую заинтересованность проявили компании-производители транспорта, в частности ‒ железнодорожного. В перспективе мы хотим полностью охватить этот сегмент", - сказал он.

Как заявил президент LG Electronics в России и странах СНГ Иль Хван Ли, компания LG стремится представлять на российском рынке инновационные В2В продукты, которые позволят сделать пространство не только функциональным, но и эстетически привлекательным.

Главной производственной площадкой совместного проекта в России станет Лыткаринский завод оптического стекла, являющийся ведущим российским производителем высокотехнологичных изделий из стекла, в частности, стекловолокна, крупногабаритных астрономических зеркал, космических объективов и т.д.