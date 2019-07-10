Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-10T07:32Z
https://ria.ru/20190710/1556369055.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155637/35/1556373512_0:0:641:360_1036x0_80_0_0_0ee6df051a9fdbfac835cecbbf035a8a.jpg
РИА Новости

Ростех намерен оснастить поезда прозрачными дисплеями вместо остекления

07:32
3155
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Холдинг "Швабе" (входит в Ростех) и LG Electronics создали инновационное стекло с OLED-матрицей, которое может заменить остекление в транспорте, на остановках и в витринах магазинов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ростеха.
Опытный образец представлен на международной промышленной выставке ИННОПРОМ 2019, которая проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля.
"Новый проект – результат технологической кооперации с южнокорейской компанией, для которой это первый такой опыт в России. LG предоставляет технологию передачи изображения при помощи OLED-матрицы, мы отвечаем за производство рабочей поверхности дисплея. Такими стеклами могут оснащаться, например, вагоны железнодорожного транспорта, в частности, метро. Автоматика управления дисплеем настроена так, что при въезде на платформу экран будет самостоятельно переключаться в режим прозрачности, оставляя лишь элементы навигации. Для этого контроллер интегрируется с системой управления движением поезда", – сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко, которого цитирует пресс-служба.
Концепт плацкартного вагона без боковых спальных мест
4 июля, 16:23
В России разработали плацкарт с длинными полками и без боковушек
В свою очередь заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин, сообщил, что технология обладает большим потенциалом. "Интерактивные прозрачные дисплеи можно использовать в разных областях, но пока наибольшую заинтересованность проявили компании-производители транспорта, в частности ‒ железнодорожного. В перспективе мы хотим полностью охватить этот сегмент", - сказал он.
Как заявил президент LG Electronics в России и странах СНГ Иль Хван Ли, компания LG стремится представлять на российском рынке инновационные В2В продукты, которые позволят сделать пространство не только функциональным, но и эстетически привлекательным.
Главной производственной площадкой совместного проекта в России станет Лыткаринский завод оптического стекла, являющийся ведущим российским производителем высокотехнологичных изделий из стекла, в частности, стекловолокна, крупногабаритных астрономических зеркал, космических объективов и т.д.
Вагон поезда
7 июня, 12:00
В российских поездах появятся четыре класса обслуживания
Интерактивные прозрачные дисплеи ‒ инновационный продукт, который можно использовать для трансляции медиаконтента любого формата на поверхности окон и дверей. По необходимости окно может переключаться из режима прозрачности в режим цветного дисплея. В "окнах-мониторах" используется матрица на органических светодиодах с прозрачностью 38% с двух сторон. Управление осуществляется удаленно с операторского пульта и напрямую ‒ посредством сенсорной поверхности. В первую очередь технологию планируется применить на железнодорожном транспорте.
30271727
Обсудить 8
ИННОПРОМ-2019РостехРЖДРоссияОбщество
Рекомендуем
Норильск
Норильские власти не удивило нашествие крыс
РИА
Новости
Государственный военно-исторический музей-заповедник Прохоровское поле
Немецкий журналист призвал снести памятник павшим в бою под Прохоровкой
Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям
Георгий Габуния
Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
Лента
новостей
Арктика
МИД Китая отреагировал на планы Киева стать "арктическим игроком"
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде
Суд арестовал счета Абызова почти на 122 миллиона евро
Разработчик рассказал о концепции нового российского авианосца
Российские рубли
Морякам на Дальнем Востоке выплатили $500 тысяч долгов по зарплате
Детское Евровидение - 2017 в Тбилиси
На Украине запретили участвовать в Евровидении детям, выступавшим в России
Назван самый частый способ кражи денег с банковских карт россиян
Гадюка обыкновенная
В МЧС рассказали, как не посинеть после укуса змеи
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Истребители Су-57 при адаптации смогут базироваться на новом авианосце
Сотрудники ФСБ России
ФСБ проводит обыски у первого вице-премьера Якутии
Улан-Удэ, Бурятия
Жительница Бурятии простояла в очереди на жилье 55 лет и получила отказ
Журналист, телеведущий Владимир Познер
Познер отреагировал на выходку грузинского журналиста
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:42В Риме госпитализировали режиссера Тинто Брасса
10:41Саакашвили назвал сообщения о драке с пенсионеркой "бандитской пропагандой"
10:40Россия готова к гармоничным отношениям с Грузией, заявил Косачев
10:35Матвиенко назвала антироссийские выступления в Грузии провокацией
10:33Турция продолжит бурение в водах Кипра, несмотря на реакцию Евросоюза
10:31Минсельхоз разработал законопроект об экологически чистой продукции
10:31СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена
10:23Под Белгородом при столкновении микроавтобуса с грузовиком погиб человек
10:22Матвиенко рассказала, кому выгодно обострение ситуации в Грузии
10:18Падалка присоединился к кругосветному полету через полюса Земли
10:15В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:15В Росприроднадзоре рассказали, как изменилась структура мусора за 25 лет
10:14В ДНР заявили о 22 нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки
10:14В России создали станцию, позволяющую видеть РЛС врага за 30 километров
10:13В Совфеде прокомментировали призыв снести памятник Победы под Прохоровкой
10:13Совфед досрочно прекратил полномочия челябинского сенатора Ирины Гехт
10:13Песков опроверг сообщения об инциденте с кортежем Путина в Екатеринбурге
10:07Начальник полиции на Кубани присвоил часть премий подчиненных
10:06В Крыму три человека погибли в ДТП
10:00Турция задействует С-400 при нападении на нее, заявил Эрдоган
Лента новостейМолния