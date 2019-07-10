Суд арестовал счета Абызова почти на 122 миллиона евро

Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Суд арестовал счета экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова на 121,7 миллиона евро (8,7 миллиарда рублей). Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

Собеседница агентства не уточнила, в каких банках у Абызова были открыты счета.

В конце июня суд арестовал более 1,6 тысячи акций, также принадлежащих чиновнику.

Дело Михаила Абызова

Абызова задержали в конце марта. Его обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, с апреля 2011-го по ноябрь 2014 года он похитил у "Сибирской энергетической компании" и компании "Региональные электрические сети" четыре миллиарда рублей и вывел средства за рубеж.

Фигурантами по делу также проходят Николай Степанов, Максим Русаков, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Сергей Ильичев. Участникам преступной группы грозит до 20 лет лишения свободы.