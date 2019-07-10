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РИА Новости

Суд арестовал счета Абызова почти на 122 миллиона евро

07:03
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкБывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Суд арестовал счета экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова на 121,7 миллиона евро (8,7 миллиарда рублей). Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.
Собеседница агентства не уточнила, в каких банках у Абызова были открыты счета.
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде Москвы. 27 марта 2019
26 июня, 14:28
Суд арестовал ценные бумаги Абызова
В конце июня суд арестовал более 1,6 тысячи акций, также принадлежащих чиновнику.

Дело Михаила Абызова

Абызова задержали в конце марта. Его обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, с апреля 2011-го по ноябрь 2014 года он похитил у "Сибирской энергетической компании" и компании "Региональные электрические сети" четыре миллиарда рублей и вывел средства за рубеж.
Фигурантами по делу также проходят Николай Степанов, Максим Русаков, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Сергей Ильичев. Участникам преступной группы грозит до 20 лет лишения свободы.
Экс-министр останется в СИЗО до 25 июля. Виновным он себя не считает.
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов
5 июня, 11:58
Суд признал законным арест 30 миллионов рублей на счету сына Абызова
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Михаил АбызовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Хватит воровать,граждане чиновники всех мастей!!!
10 июля, 09:01
Русские идут!!!
21011100
Маловато. Ищите тщательнее!!!! И смотрите что бы Альфа по бронежилетам деньги не прятала.
10 июля, 09:28
Арсений Понфиленко
20130111
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