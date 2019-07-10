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РИА Новости

Норильские власти не удивило нашествие крыс

06:53
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© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в фотобанкНорильск
Норильск
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Норильск. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 10 июл — РИА Новости. Власти заполярного Норильска на севере Красноярского края назвали регулярным летним явлением нашествие крыс, но усилили меры по борьбе с грызунами. Об этом сообщили РИА Новости в администрации города.
Ранее местная телекомпания "Енисей" сообщила, что крысы "продолжают атаковать жителей Норильска", а город находится на грани чрезвычайной ситуации, одной из причин нашествия грызунов журналисты называют бытовые отходы.
"Управляющие компании удвоили количество работ по дератизации. Жители города Норильска обратили внимание на увеличение числа крыс", - говорится в ответе городских властей.
Крыса
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В Барселоне провели первую "перепись" крыс
В администрации отметили, что не считают ситуацию критической, так что речи о введении режима ЧС не идет.
В мэрии рассказали, что вместо одного раза дератизация теперь проводится два раза в месяц, дополнительно специалисты работают по обращениям и жалобам жителей. Кроме того, провести дополнительную дератизацию обязали предпринимателей, находящихся на первых этажах.
Количество крыс в мэрии объяснили сезонной спецификой.
"Увеличение числа крыс связано не только с режимом вывоза мусора. Оживление грызунов постоянно приходится на летний период, этот год не стал исключением", - заявили городские власти.
В компании с крысами: в Сан-Франциско открыли необычное кафе
16 июня, 15:37
В компании с крысами: в Сан-Франциско открыли необычное кафеВ Сан-Франциско, штат Калифорния, открыли необычное кафе. Посетителям предлагают выпить кофе в компании с крысами. Грызуны свободно бегают по столам, полу и даже посуде. Стоимость данной услуги составляет 50 долларов.
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