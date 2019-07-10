Норильские власти не удивило нашествие крыс

КРАСНОЯРСК, 10 июл — РИА Новости. Власти заполярного Норильска на севере Красноярского края назвали регулярным летним явлением нашествие крыс, но усилили меры по борьбе с грызунами. Об этом сообщили РИА Новости в администрации города.

Ранее местная телекомпания "Енисей" сообщила, что крысы "продолжают атаковать жителей Норильска", а город находится на грани чрезвычайной ситуации, одной из причин нашествия грызунов журналисты называют бытовые отходы.

"Управляющие компании удвоили количество работ по дератизации. Жители города Норильска обратили внимание на увеличение числа крыс", - говорится в ответе городских властей.

В администрации отметили, что не считают ситуацию критической, так что речи о введении режима ЧС не идет.

В мэрии рассказали, что вместо одного раза дератизация теперь проводится два раза в месяц, дополнительно специалисты работают по обращениям и жалобам жителей. Кроме того, провести дополнительную дератизацию обязали предпринимателей, находящихся на первых этажах.

Количество крыс в мэрии объяснили сезонной спецификой.