Морякам на Дальнем Востоке выплатили $500 тысяч долгов по зарплате

ВЛАДИВОСТОК, 10 июл – РИА Новости. Морякам Дальнего Востока при содействии Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) за первое полугодие 2019 года вернули свыше 500 тысяч долларов задержанной зарплаты, сообщил РИА Новости председатель ДВРО РПСМ Николай Суханов.

"В общей сложности за первое полугодие 2019 года морякам возвратили более 500 тысяч долларов США задержанной заработной платы. Всего за первую половину этого года в профсоюз обратились экипажи семи судов и 13 моряков обратились в индивидуальном порядке. Более 90% обращений касалось невыплаты заработной платы", - говорится в сообщении.