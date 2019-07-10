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РИА Новости

Морякам на Дальнем Востоке выплатили $500 тысяч долгов по зарплате

06:51
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© РИА Новости / Алексей СухоруковРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Российские рубли. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 10 июл – РИА Новости. Морякам Дальнего Востока при содействии Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) за первое полугодие 2019 года вернули свыше 500 тысяч долларов задержанной зарплаты, сообщил РИА Новости председатель ДВРО РПСМ Николай Суханов.
"В общей сложности за первое полугодие 2019 года морякам возвратили более 500 тысяч долларов США задержанной заработной платы. Всего за первую половину этого года в профсоюз обратились экипажи семи судов и 13 моряков обратились в индивидуальном порядке. Более 90% обращений касалось невыплаты заработной платы", - говорится в сообщении.
Больше всего проблем возникло у экипажей обанкротившейся компании "Находка-Портбункер". Экипажи трех российских судов "Кристал Ист", "Кристал Норд" и "Каролина Винд" были брошены в Персидском заливе без заработной платы, продовольствия и топлива. Как сообщалось, все долги им выплатили, все моряки вернулись домой.
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