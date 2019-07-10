Пять человек госпитализированы после ДТП с двумя автобусами в Улан-Удэ

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Пять человек госпитализированы в Улан-Удэ после ДТП с двумя автобусами, один из которых перевернулся, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Бурятия.
Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ произошло ДТП с участием двух автобусов. По предварительным данным, автобус Hyundai County под управлением 57-летнего водителя совершил столкновение с управляемым 39-летним мужчиной автобусом Peugeot Boxer, который после этого опрокинулся. Пассажиров и водителя одного из автобусов осматривали медики.
"На момент происшествия в двух автобусах находилось 16 человек, детей нет. В результате ДТП пять человек доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.