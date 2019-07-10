Пять человек госпитализированы после ДТП с двумя автобусами в Улан-Удэ

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Пять человек госпитализированы в Улан-Удэ после ДТП с двумя автобусами, один из которых перевернулся, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Бурятия.

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ произошло ДТП с участием двух автобусов. По предварительным данным, автобус Hyundai County под управлением 57-летнего водителя совершил столкновение с управляемым 39-летним мужчиной автобусом Peugeot Boxer, который после этого опрокинулся. Пассажиров и водителя одного из автобусов осматривали медики.