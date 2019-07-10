Правительство Якутии подтвердило, что обыски идут делу 2013 года о взятке

ЯКУТСК, 10 июл – РИА Новости. Сотрудники ФСБ изымали в кабинете первого вице-премьера и в подведомственном ему министерстве дорог Якутии документы по событиям 2013 года, когда один из дорожных чиновников предположительно получил взятку в 3 миллиона рублей, сообщает утром в среду пресс-служба главы и правительства региона.

В среду сотрудники управления ФСБ по Якутии провели обыски и выемку документов у первого вице-премьера региона Алексея Колодезникова и в подведомственном ему министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики. Источник РИА Новости в региональном правительстве сообщил, что обыски связаны с деятельностью управления автодорог Якутии.

"Документы касаются событий 2013 года", - заявили в пресс-службе.

По ее данным, обыски проходят в рамках уголовного дела, возбужденного в апреле против бывшего замначальника одного из отделов регионального автодора, подозреваемого в получении особо крупной взятки.

При этом сам Колодезников в 2013 году занимал должность министра ЖКХ и энергетики Якутии, напомнили в пресс-службе.

Региональное управление СК ранее направило Колодезникову "преставление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления", чиновник рассматривает его, сообщает правительство Якутии.