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РИА Новости

Правительство Якутии подтвердило, что обыски идут делу 2013 года о взятке

06:28
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПанорама города Якутска
Панорама города Якутска
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Панорама города Якутска. Архивное фото
ЯКУТСК, 10 июл – РИА Новости. Сотрудники ФСБ изымали в кабинете первого вице-премьера и в подведомственном ему министерстве дорог Якутии документы по событиям 2013 года, когда один из дорожных чиновников предположительно получил взятку в 3 миллиона рублей, сообщает утром в среду пресс-служба главы и правительства региона.
В среду сотрудники управления ФСБ по Якутии провели обыски и выемку документов у первого вице-премьера региона Алексея Колодезникова и в подведомственном ему министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики. Источник РИА Новости в региональном правительстве сообщил, что обыски связаны с деятельностью управления автодорог Якутии.
"Документы касаются событий 2013 года", - заявили в пресс-службе.
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По ее данным, обыски проходят в рамках уголовного дела, возбужденного в апреле против бывшего замначальника одного из отделов регионального автодора, подозреваемого в получении особо крупной взятки.
При этом сам Колодезников в 2013 году занимал должность министра ЖКХ и энергетики Якутии, напомнили в пресс-службе.
Региональное управление СК ранее направило Колодезникову "преставление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления", чиновник рассматривает его, сообщает правительство Якутии.
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В мае в управлении автомобильных дорог Якутии прошли обыски в связи с уголовным делом о получении экс-замначальника одного из отделов этого управления крупной взятки в 3 миллиона рублей, он был помещен под стражу. По данным следствия, в 2013 году, занимая должность ведущего эксперта дорожного хозяйства отдела эксплуатации казенного "Управтодора", обвиняемый потребовал от индивидуального предпринимателя, содержавшего автодорогу Югоренок - Солнечный в Усть-Майском районе республики, передавать ему ежегодно по 1 миллиону рублей.
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Следственный комитет РФФСБ РФЯкутияПроисшествия
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