В Индии не менее 63 тысяч человек пострадали из-за наводнений

Согласно его данным, в общей сложности в зону затопления попали 145 деревень, при этом число затопленных населенных пунктов продолжает неуклонно расти. Стихийное бедствие, как отмечает телеканал, затронуло восемь из 27 округов этого индийского региона. Власти в экстренном порядке открывают лагеря временного размещения беженцев - туда уже были направлены свыше 200 человек.

Синоптики, тем временем, предупреждают, что обильные осадки будут продолжаться в Ассаме еще не менее пяти дней. Поврежденные наводнениями мосты и размытые дороги осложняют проведение спасательной операции. О возможных жертвах пока не сообщается, однако, по информации полиции, с приходом паводка несколько десятков местных жителей пропали без вести.