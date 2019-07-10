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РИА Новости

В Индии не менее 63 тысяч человек пострадали из-за наводнений

06:20
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 июл - РИА Новости. По меньшей мере 63 тысячи человек пострадали в северо-восточном индийском штате Ассам из-за наводнений, вызванных продолжающимися с конца минувшей недели грозовыми ливнями, сообщает телеканал NDTV.
Согласно его данным, в общей сложности в зону затопления попали 145 деревень, при этом число затопленных населенных пунктов продолжает неуклонно расти. Стихийное бедствие, как отмечает телеканал, затронуло восемь из 27 округов этого индийского региона. Власти в экстренном порядке открывают лагеря временного размещения беженцев - туда уже были направлены свыше 200 человек.
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Синоптики, тем временем, предупреждают, что обильные осадки будут продолжаться в Ассаме еще не менее пяти дней. Поврежденные наводнениями мосты и размытые дороги осложняют проведение спасательной операции. О возможных жертвах пока не сообщается, однако, по информации полиции, с приходом паводка несколько десятков местных жителей пропали без вести.
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