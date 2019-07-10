МИД Китая отреагировал на планы Киева стать "арктическим игроком"

ПЕКИН, 10 июл – РИА Новости. Китай положительно относится к развитию международного сотрудничества в Арктике, если оно строится на взаимной выгоде, уважении и открытости, заявили РИА Новости в министерстве иностранных дел Китая, отвечая на просьбу прокомментировать желание Киева стать активным "арктическим игроком".
"Китай всегда придерживался основных принципов "уважения, сотрудничества, взаимной выгоды и продолжительности" в том, что касается дел Арктики. Мы рады видеть, что все заинтересованные стороны развивают международное сотрудничество в Арктике на основе взаимовыгодного, открытого и толерантного подхода", - заявили в МИД Китая.
Ранее газета High North News со ссылкой на посла Украины в Норвегии Вячеслава Яцюка сообщила, что Киев думает о том, чтобы стать "арктическим игроком".
Китай не является арктической страной, тем не менее, входит в список стран-наблюдателей Арктического совета. Пекин активно продвигает наращивание сотрудничества в этом регионе, в частности с Россией, так как проекты, связанные с освоением природных ресурсов и созданием новых транспортных маршрутов, крайне выгодны и важны для страны.