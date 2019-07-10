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РИА Новости

Число госпитализированных после паводка в Приангарье выросло до 486 человек

06:01
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЖенщина около разрушенного дома в городе Тулуне Иркутской области
Женщина около разрушенного дома в городе Тулуне Иркутской области
© РИА Новости / РИА Новости
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Женщина около разрушенного дома в городе Тулуне Иркутской области. Архивное фото
ИРКУТСК, 10 июл — РИА Новости. Число госпитализированных после наводнения в Иркутской области возросло до 486 человек, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.

"Уровень заболеваемости не превышает среднестатические показатели. Вспышек инфекционных болезней не зарегистрировано", — добавил собеседник агентства.

По данным Роспотребнадзора, от вирусного гепатита А привиты 39,2 тысячи местных жителей, от брюшного тифа — 670, а от дизентерии Зонне — 2,2 тысячи. Власти проводят дезинфекцию источников водоснабжения и водопроводных сетей.
В городе Тулуне подтопленными остаются около 190 домов.
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Наводнение в Приангарье

Сильные дожди в Иркутской области привели к подъему рек. Режим ЧС был объявлен в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. В зону бедствия попали 110 населенных пунктов, всего с 25 июня было подтоплено более десяти тысяч жилых домов.
По последним данным, жертвами паводка стали 24 человека, общее число пострадавших превысило 37 тысяч.
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В регионе идут восстановительные работы. Вице-премьер Виталий Мутко поручил МЧС и правительству Иркутской области завершить их до 19 июля. Накануне в Тулун прибыла колонна с 60 единицами специальной тяжелой и автомобильной техники. Военные будут восстанавливать дороги, ведущие к жилым домам и пострадавшим районам.
Единовременную материальную помощь в размере десяти тысяч рублей уже получили около 24 тысяч человек.
Иркутское отделение Российского Красного Креста передаст пострадавшим местным жителям постельное белье, посуду, инструменты, белье и гигиенические средства в рамках проекта "Добрый груз", первую партию отправят 12 июля.
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