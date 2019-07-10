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РИА Новости

Колумбийские власти снова решили арестовать экс-повстанца Сантрича

05:57
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© РИА Новости / Чернощек А / Перейти в фотобанкСанта-Фе-де-Богота
Санта-Фе-де-Богота
© РИА Новости / Чернощек А
Перейти в фотобанк
Санта-Фе-де-Богота. Архивное фото
МЕХИКО, 10 июл – РИА Новости. Верховный суд Колумбии выдал во вторник ордер за арест бывшего лидера повстанцев из Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК) Хесуса Сантрича, который в конце мая был отпущен на свободу.
Ранее Сантрич был задержан в середине мая сразу после выхода из тюрьмы, где он находился по подозрению в причастности к перевозке кокаина. Однако тогда верховный суд посчитал невозможным привлекать его к ответственности, так как он стал конгрессменом и получил парламентский иммунитет.
Непосредственной причиной для выдачи нового ордера стало то, что Сантрич не явился для дачи показаний, несмотря на полученные от судебных властей предписания, сообщил сам верховный суд.
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При этом президент Колумбии Иван Дуке заявил после решения суда, что просит помощи международного сообщества в поимке Сантрича. "Орден на задержание, выданный верховным судом, включает запрос в Интерпол о задействовании "красного уведомления" (международного ордера на арест). И мы призываем задержать его и передать властям, если он будет обнаружен в какой-либо стране", - заявил Дуке в своем видеообращении.
Бывший повстанец из РВСК, а затем один из руководителей их политической партии и почти член палаты представителей парламента (должен был стать им 20 июля 2018 года) был задержан первый раз в апреле 2018 года по подозрению в организации поставок десяти тонн кокаина в США. Обвинения Сантричу были предъявлены за действия, совершенные уже после подписания мирных соглашений с властями страны - с июня 2017 по апрель 2018 года. За это время, считает прокуратура, Сантричу удалось договориться о переброске в США десяти тонн кокаина общей всего за 15 миллионов долларов. При этом стоимость такой партии уже в Нью-Йорке составляет порядка 320 миллионов долларов.
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РВСК были созданы в 1964 году как военное крыло местной коммунистической партии для борьбы за построение "Новой Колумбии" - общества социальной справедливости и равенства. В рядах группировки состоят до 20 тысяч бойцов. Власти и повстанцы долго вели переговоры о мире, которые закончились подписанием мирного соглашения. В 2017 году на основе РВСК была официально создана политическая партия "Общая революционная альтернативная сила".
До 2013 года Сантрич был официальным представителем РВСК, а затем активно участвовал в переговорах с властями.
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Революционные вооруженные силы КолумбииКолумбияВ мире
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