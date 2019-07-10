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РИА Новости

Японский космический зонд "Хаябуса-2" начал снижение к астероиду Рюгу

05:55
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© Фото : Japan Aerospace Exploration AgencyЗонд "Хаябуса-2"
Зонд Хаябуса-2
© Фото : Japan Aerospace Exploration Agency
Зонд "Хаябуса-2" . Архивное фото
ТОКИО, 10 июл – РИА Новости, Ксения Нака. Японский космический зонд "Хаябуса-2" начал снижение к астероиду Рюгу, сообщило Японское аэрокосмическое агентство (JAXA).
"В 11.01 (05.01 мск) мы смогли убедиться в том, что космический зонд начал снижение из своей исходной точки, которая находится на высоте 20 километров. Как и планировалось, он начал снижение в 10.46 (04.46 мск). Скорость снижения составляет 40 сантиметров в секунду", - говорится в сообщении, размещенном на официальной странице JAXA в сети Twitter.
Зонд начал снижение с высоты в 20 километров от поверхности астероида. Как ожидается, двигаясь с крайне низкой скоростью от 40 до 10 сантиметров в секунду, что позволит с ювелирной точностью регулировать процесс снижения, зонд сможет приземлиться на заранее намеченную для этого площадку. Она находится в 20 метрах от центра искусственного кратера, который зонд создал на поверхности Рюгу в апреле этого года. Он стал первым в мире рукотворным кратером на поверхности космического тела. Теперь зонд должен собрать образцы породы, которую выбросило на поверхность при образовании кратера.
Ученые считают, что именно образцы породы, полученной из недр астероида, в большей степени сохраняющей свойства материи времен возникновения Солнечной системы, позволят человечеству приблизиться к разгадке образования Солнечной системы и появлению жизни.
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Радиус участка, на который должен приземлиться "Хаябуса-2", всего около 7 метров, но именно здесь, по расчетам ученых, нет больших валунов, которые могли бы повредить зонд. Для того, чтобы скорректировать посадку, зонд выбросит маркер в двух метрах от площадки, который будет подавать световой сигнал и таким образом служить ориентиром для приземления.
Как ожидается, утром в четверг зонд сможет приземлиться на поверхность астероида.
В марте ученые выяснили, что на Рюгу есть водосодержащие минералы с элементами кислорода и водорода, что также стало событием в истории освоения человеком космического пространства. В феврале этого года зонд совершил первую посадку на астероид и взял пробы грунта с поверхности.
Космический зонд "Хаябуса-2" был запущен к астероиду Рюгу в 2014 году. Рюгу удален от Земли на 340 миллионов километров. Его диаметр составляет около 900 метров. Ученые считают, что обнаруженные в грунте Рюгу элементы помогут раскрыть загадку происхождения на Земле воды и органических элементов.
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