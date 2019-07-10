В Улан-Удэ столкнулись два автобуса с пассажирами

КРАСНОЯРСК, 10 июл — РИА Новости. Два автобуса с пассажирами столкнулись в Улан-Удэ, один из них перевернулся, сообщает пресс-служба управления МВД по Бурятии.

"Сегодня утром на улице Куйбышева в Улан-Удэ произошло ДТП с участием двух автобусов. По предварительным данным, 57-летний водитель автобуса Hyundai County совершил столкновение с автобусом Peugeot Boxer под управлением 39-летнего гражданина. После чего последний опрокинулся", - говорится в сообщении.

В Hyundai находились пять человек, в Peugeot - девять. В ведомстве сообщили, что пострадавших в ДТП нет. Пассажиров и водителя одного из автобусов осматривают медики.