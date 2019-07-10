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РИА Новости

В Улан-Удэ столкнулись два автобуса с пассажирами

05:37
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КРАСНОЯРСК, 10 июл — РИА Новости. Два автобуса с пассажирами столкнулись в Улан-Удэ, один из них перевернулся, сообщает пресс-служба управления МВД по Бурятии.
"Сегодня утром на улице Куйбышева в Улан-Удэ произошло ДТП с участием двух автобусов. По предварительным данным, 57-летний водитель автобуса Hyundai County совершил столкновение с автобусом Peugeot Boxer под управлением 39-летнего гражданина. После чего последний опрокинулся", - говорится в сообщении.
Микроавтобус, пострадавший в ДТП под Красноярском. 8 июля 2019
8 июля, 17:59
В Красноярском крае в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали шесть человек
В Hyundai находились пять человек, в Peugeot - девять. В ведомстве сообщили, что пострадавших в ДТП нет. Пассажиров и водителя одного из автобусов осматривают медики.
Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.
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Улан-УдэПроисшествия
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