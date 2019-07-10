Источник рассказал, с чем связаны обыски в якутском кабмине

ЯКУТСК, 10 июл – РИА Новости. Обыски в минтрансе Якутии и у курирующего его регионального первого вице-премьера связаны с деятельностью управления автодорог республики, сообщил РИА Новости источник в региональном правительстве.

В среду сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинете первого замглавы правительства Якутии Алексея Колодезникова и в подведомственном ему министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики.

В мае в управлении автомобильных дорог Якутии прошли обыски в связи с уголовным делом о получении экс-замначальника одного из отделов этого управления крупной взятки в 3 миллиона рублей, он был помещен под стражу. По данным следствия, в 2013 году, занимая должность ведущего эксперта дорожного хозяйства отдела эксплуатации казенного "Управтодора", обвиняемый потребовал от индивидуального предпринимателя, содержавшего автодорогу Югоренок - Солнечный в Усть-Майском районе республики, передавать ему ежегодно по 1 миллиону рублей.