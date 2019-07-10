Жительница Бурятии простояла в очереди на жилье 55 лет и получила отказ

КРАСНОЯРСК, 10 июл — РИА Новости. Власти Улан-Удэ отказали местной жительнице, стоящей в очереди на жилье с 1964 года, сообщает прокуратура Бурятии и добавляет, что сумела добиться справедливости в суде.

"Прокуратурой Советского района Улан-Удэ установлено, что местная жительница с декабря 1964 года состояла в очереди на улучшение жилищных условий. В настоящее время её очередь значится под №2", - говорится в сообщении.

Однако администрация Улан-Удэ отказала женщине в предоставлении жилья, ссылаясь на отсутствие у нее статуса малоимущей.