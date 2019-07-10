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РИА Новости

Жительница Бурятии простояла в очереди на жилье 55 лет и получила отказ

05:26
27887
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкУлан-Удэ, Бурятия
Улан-Удэ, Бурятия
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Улан-Удэ, Бурятия. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 10 июл — РИА Новости. Власти Улан-Удэ отказали местной жительнице, стоящей в очереди на жилье с 1964 года, сообщает прокуратура Бурятии и добавляет, что сумела добиться справедливости в суде.
"Прокуратурой Советского района Улан-Удэ установлено, что местная жительница с декабря 1964 года состояла в очереди на улучшение жилищных условий. В настоящее время её очередь значится под №2", - говорится в сообщении.
Однако администрация Улан-Удэ отказала женщине в предоставлении жилья, ссылаясь на отсутствие у нее статуса малоимущей.
Прокуратура предъявила к администрации города иск в интересах женщины, требуя признать за ней права на получение жилья по договору социального найма и обязать властей предоставить ей жилье в течение трех месяцев. Советский районный суд Улан-Удэ и затем верховный суд региона удовлетворили требования прокуратуры, говорится в сообщении.
Стройка
1 июля, 02:36
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Улан-УдэОбщество
Популярные комментарии
Какое счастье для чиновников, что население безоружно!
10 июля, 05:42
VPVassya Pupkind
3721002
55 лет ждать, надеяться и верить? За эти годы можно на несколько квартир заработать.
10 июля, 07:33
ПСПоручик Сами знаете
2010011
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